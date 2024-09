Ce nouveau prêt à taux zéro financera les travaux de rénovation énergétique

Le prêt avance mutation, qui existe depuis 2015, a connu un sacré lifting début septembre. Il passe à 0% pour aider les ménages à financer des travaux de rénovation énergétique.

Alors que les conditions d’octroi d’un prêt à taux zéro ont été durcies, les maisons étant notamment exclues du dispositif, le gouvernement lance un prêt à taux zéro pour des travaux de rénovation énergétique. Il s’agit en réalité d’ un prêt déjà existant, le prêt avance mutation , qui a été lancé en 2015, mais qui est désormais remanié, par un nouveau décret paru au Journal officiel le 3 septembre dernier. Il n’est plus proposé à 2% mais à 0%. De quoi donner envie aux ménages de se lancer dans des travaux? Et relancer le prêt avance mutation, très peu proposé par la banque?

Les contours de ce prêt lifté ont été précisés: la durée maximale d’octroi du prêt est fixée à 120 mois, soit 10 ans. Les travaux doivent être réalisés dans une résidence principale uniquement et lors de l’achat du bien. Ils doivent permettre d’atteindre une performance énergétique globale minimale. Les travaux concernés sont: la réhabilitation de systèmes d’assainissement, l’isolation de la toiture, des murs extérieurs ou des parois vitrées, l’installation ou le remplacement des systèmes de chauffage , de chauffe-eau ou de ventilation. Selon Effy, spécialisé dans la rénovation énergétique, ce sont les biens immobiliers avec une étiquette énergétique F ou G, dits passoires thermiques , qui sont prioritaires. Si le logement a déjà une bonne étiquette, le prêt pourrait ne pas être octroyé. Concernant les montants alloués, le prêt est octroyé sous conditions de ressources, sur la base du revenu fiscal de référence. Une famille de quatre personnes devra gagner maximum 58.981 € par an en Île-de-France, par exemple.

Le prêt ne peut excéder 7000 euros pour des travaux d’isolation thermique comme les fenêtres ou les portes, expliquent Les Échos . Au maximum, un ménage peut emprunter 50.000 euros s’il entreprend une rénovation de son bien aboutissant à une économie drastique de sa consommation annuelle d’énergie. Un professionnel doit alors réaliser un audit énergétique pour certifier de l’atteinte de la performance énergétique cible. La somme empruntée est à rembourser au moment de la vente du bien ou lors de la succession, si le bien est transmis, pas avant, comme il s’agit d’un crédit in fine. La banque peut toutefois hypothéquer le bien pour se protéger en cas d’impayés. Ce prêt ne peut pas être cumulé avec le prêt à taux zéro et l’écoprêt à taux zéro.

Un millefeuille d’aides trop complexes

Au moment de contracter ce prêt, le candidat devra fournir des documents attestant des futurs travaux, signés par les entreprises qui procéderont à ces travaux. Elles doivent être certifiées RGE , reconnues garantes de l’environnement. De même, il lui faudra fournir un justificatif de domicile pour prouver que les travaux auront bien lieu dans sa résidence principale. Effectivement, l’emprunteur devra s’engager à faire de ce logement sa résidence principale dans les 6 mois après la date de clôture du prêt. Jusqu’ici, peu de banques s’étaient positionnées sur le créneau: le Crédit Mutuel, la Banque Postale et le CIC, étant donné que des incertitudes demeurent sur la durée du remboursement. À voir si d’autres banques seront séduites par le nouveau dispositif.

Du côté des professionnels, ce décret fait effet d’une mesure en demi-teinte: « C’est un signal qui va dans le bon sens. La question du financement est un vrai sujet pour les ménages malgré les aides qui peuvent monter jusqu’à 90% pour les plus modestes. Faciliter le financement est une bonne approche », explique Pierre-François Morin, directeur de l’activité rénovation énergétique au sein d’Hello Watt, qui réalise les travaux de rénovation énergétique des particuliers. Toutefois, il se montre réservé sur la complexité des aides existantes: « Il faut arriver à des solutions simples, lisibles, et pas à une multiplicité de solutions: MaPrimeRénov’, l’Anah, l’éco PTZ, les CEE, le prêt avance mutation... Les particuliers sont perdus dans leur éligibilité à telle ou telle offre. Je crains que l’on crée une usine à gaz qui complique la chose. Or, après le frein du financement, le manque de simplicité des aides existantes rebute les ménages ». Pierre-François Morin reconnaît qu’« il est compliqué de porter quelque chose qui n’est quasiment pas proposé. Quand on annonce quelque chose au client, il faut être capable de l’honorer .»