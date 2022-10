Ce nouveau centre commercial parisien accueille 62 logements sociaux

Les Ateliers Gaîté, tout près de la gare Montparnasse mêlent commerces, espace de coworking, crèche, hôtel, bibliothèque, centre de santé et logements.

La tendance est à la mixité d’usages et les Ateliers Gaîté, dont la partie food court ouvre ce jeudi, ne manquent pas de s’inscrire dans cette multiplicité de fonctions, à l’image du centre commercial de Lyon Part Dieu . « Nous rassemblons les fonctions essentielles d’une ville: se loger avec les 62 logements sociaux , travailler avec l’espace de coworking Wojo , faire du shopping, se retrouver, se restaurer dansle «food court» de 3500 m² et se soigner dans le centre de santé », énumère Jean-Marie Tritant, président du directoire d’Unibail-Rodamco-Westfield à l’origine de cette immense réhabilitation. Ce centre commercial vétuste de l’Avenue du Maine qui datait des années 1970, à quelques encablures de la gare Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, est devenu un espace à la dernière mode. Il compte en plus de ses 65 enseignes commerciales (Leclerc, Jeff de Bruges, La Grande Récré...), de ses 15 restaurants et de ses 3 bars, une bibliothèque municipale, une crèche de 40 berceaux et un hôtel Pullman de plus de 900 chambres. Au total, ce concept innovant se déploie sur 107.000 m² dont 77.000 m² réutilisés et 30.000 m² construits en surélévation, le tout pour 500 millions d’euros.

Le nom donné à cet ensemble, «Ateliers Gaîté», n’est pas galvaudé puisque des ateliers de bricolage seront proposés par l’enseigne Mr. Bricolage et des ateliers de réparation de vélos à l’initiative de l’enseigne Go Sport et des ateliers jardinage par Truffaut. « Nous voulions aller au-delà du simple commerce en proposant de faire, de fabriquer, et nous souhaitions répondre à cette logique de la ville du quart d’heure où l’on trouve tout à proximité », assure Anne-Sophie Sancerre, directrice générale Europe du Sud d’Unibail-Rodamco-Westfield. Les Ateliers Gaîté poussent le concept de la mixité d’usages encore plus loin en offrant des espaces que l’on peut investir de jour comme de nuit. Le «food market» ouvre notamment ses portes de 8h du matin à 1h du matin.

Une production de chauffage réduite de 40%

Une initiative qui a tout d’abord posé question: « En France, il existe beaucoup de règles d’urbanisme. Et l’on m’a souvent demandé est-ce que l’on peut vivre dans un centre commercial? », s’amuse Winy Maas, associé fondateur du cabinet d’architecte néerlandais MVRDV qui a construit le projet. Mêler logements et commerces est possible et permet notamment de réduire de 40% la production de chauffage des logements, alors même que la surface a été augmentée de 30%. Les commerces situés en dessous des habitations génèrent de la chaleur qui monte ensuite dans les logements. Un transfert d’énergie bienvenu en cette période de flambée des coûts . Le design très industriel et épuré des Ateliers Gaîté répond aussi à cette stratégie environnementale. Aucun faux plafond n’est donné à voir, limitant ainsi la quantité de matériaux utilisés. De même, les logements sont en bois. Le plafond et les murs laissent le bois apparent. Un bâtiment brut en somme. Unibail-Rodamco-Westfield équipe également le centre d’une boucle d’eau tempérée. Grâce à cette boucle d’eau, la chaleur dégagée par les commerces permet ainsi de fournir en eau chaude les chambres de l’hôtel Pullman Paris Montparnasse.

Cet espace n’est pas sans rappeler celui de Boom Boom Villette, qui remplace l’ancien Vill’Up, conçu par Apsys, qui rassemblera dès l’été 2023 des services de restauration et des surfaces dédiées au divertissement (cinéma, scène musicale, escape game, bowling) sur 25.000 m². A la seule différence près que ce nouveau concept sera clairement un centre commercial sans commerce .