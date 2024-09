Ce maçon arnaque ses clients et s’offre des hôtels de luxe et de beaux voyages

Un maçon a réussi à extorquer 200.000 euros à ses clients sans jamais terminer les chantiers commencés. Sa méthode? Il empoche l’acompte et disparaît dans la nature.

Un train de vie aisé financé par des arnaques . Un jeune maçon castrais de 25 ans qui menait cette vie luxueuse démarrait les chantiers chez ses clients mais ne les achevait jamais. Il ne manquait pas d’empocher l’acompte versé par les clients puis disparaissait. Si un client s’avisait de lui réclamer de l’argent ou s’inquiétait de voir le chantier à l’arrêt, il tentait de l’intimider en menaçant de détruire son logement ou le menaçait même de mort.

Le maçon a commencé son stratagème en 2022 et le petit jeu a duré jusqu’en juin 2024. Plus de deux années à arnaquer des dizaines de personnes en Haute-Garonne, à Muret, Bessières et Plaisance-du-Touch mais aussi dans le Pays basque. Le préjudice s’élève à plus de 200.000 euros. Les fournisseurs aussi se sont fait arnaquer . Il ne s’acquittait pas non plus de ses dettes envers eux. Avec cette somme, il s’offrait des séjours dans des hôtels de luxe et de beaux voyages.

Pas moins de 26 délits

Le Castrais a été convoqué au tribunal après plusieurs plaintes de clients mais il ne s’est jamais présenté. La police, qui ne parvenait pas à mettre la main sur lui, a fini par l’interpeller le week-end dernier. Lundi, il a été jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Castres pour usages de faux, escroquerie, menaces de destruction et menaces de mort, pas moins de 26 délits. Le dossier a été renvoyé au 26 septembre.

L’artisan n’en est pas à son premier méfait: il a déjà été condamné pour des faits de violence avec arme, et est poursuivi pour deux autres affaires de vol et vol aggravé et sera jugé en décembre pour ces autres dossiers, relate La Dépêche du Midi . Les maçons ne sont pas les seuls dont il faut se méfier. Gare aussi aux faux conseillers bancaires qui détournent votre argent ou aux faux mails de notaires qui subtilisent des sommes par des pirates informatiques, ou encore aux faux agents immobiliers .