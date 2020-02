CDC Investissement Immobilier acquiert le Métal 57 à Boulogne-Billancourt

Métal 57 est un bâtiment industriel situé en bord de Seine face à l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, et utilisé dans les année 80 par l'entreprise automobile Renault comme site de production, avant un transfert de ses activités sur l'usine de Guyancourt (78). Dessiné par le célèbre architecte Claude Vasconi, il est considéré comme emblématique de l'architecture industrielle de l'époque.

Historiquement propriété du groupe Renault, cet ensemble immobilier a connu une histoire mouvementée depuis une dizaine d'années : acquis par un fonds d'investissement anglais en 2010 pour 75 millions € dans une optique de démolition-reconstruction, il fait face à de multiples recours avant de finalement tomber en 2017 dans l'escarcelle de BNP Paribas Real Estate, qui s'engage alors à préserver une partie du bâtiment historique et à dépolluer le site. A l'issue d'une opération complexe de restructuration et d'extension sous l'égide de l'architecte Dominique Perrault, il va être acquis par CDC Investissement Immobilier - pour le compte de la Caisse des dépôts et les Assurances du Crédit mutuel (ACM)- pour devenir le futur siège de BNP Paribas Real Estate à partir de 2022. Le prix de vente devrait approcher les 500 millions € avec un taux de rendement locatif initial situé entre 3,7% et 3,8%. Ce quartier de Boulogne-Billancourt bénéficiera dans quelques années de l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express (station Pont de Sèvres).

« Il s'agit d'un très bel immeuble, véritable vitrine de BNP Paribas Real Estate, disposant d'un bail long, ce qui correspond à une stratégie de rendement poursuivie suite à la baisse des taux intervenue l'été dernier. Métal 57 est un projet citoyen, inclusif et respectueux de l'héritage patrimonial industriel. Modifier l'architecture originelle sans la détruire, conserver les caractéristiques industrielles tout en y adjoignant un immeuble neuf, constitue un défi à la fois urbanistique et architectural que relèvera Dominique Perrault », résume Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP Paribas Real Estate.