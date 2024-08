Carburants : TotalEnergies va baisser le plafonnement des prix à la pompe pour les clients de son offre gaz-électricité

Ce rabais sera proposé dans plus de 1000 stations de l’enseigne sur 3300, en majorité dans les zones rurales et sur les autoroutes, là où les coûts d'approvisionnement des carburants sont plus élevés.

L’année scolaire va bien commencer pour les abonnés gaz et électricité de TotalEnergies. Dans un communiqué publié ce mardi 27 août , l’énergéticien annonce le lancement d’une offre «inédite» qui permettra à ses clients Électricité & Gaz en France de faire le plein à coût réduit. Dès le 2 septembre, ceux-ci bénéficieront d'un prix plafond de 1,94 euro par litre au lieu de 1,99 euro appliqués aujourd’hui sur tous les carburants en station.

L’idée n’est pas neuve. Lors des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence, en juillet, le PDG de Total Patrick Pouyanné avait déclaré envisager de baisser , pour les clients abonnés à son offre gaz-électricité, le plafonnement à 1,99 euro appliqué par le groupe au litre de carburant à la pompe. «J'envisage pour ceux qui sont à la fois abonnés à TotalEnergies gaz électricité, et qui ont acheté de l'essence, peut-être de baisser le plafond» , avait-il affirmé, tout en précisant qu’il s’agissait d’une simple éventualité à ce stade.

Maintien du plafonnement à 1,99 euro pour tous les automobilistes

Ce rabais sera proposé dans plus de 1000 stations TotalEnergies sur 3300, essentiellement dans les «zones rurales et sur les autoroutes, là où les coûts d'approvisionnement des carburants sont plus élevés» . L’ensemble des 4 millions de clients de l’offre Électricité & Gaz de TotalEnergies sont concernés. La remise s’appliquera immédiatement sur leur ticket de caisse, sur présentation de leur «carte Club» . L’offre sera accessible à partir de l’application TotalEnergies Électricité & Gaz qu’il conviendra de mettre à jour à partir du 2 septembre pour activer «l’avantage carburant» . Ceux qui ne possèdent pas de «carte Club» pourront l'obtenir gratuitement à partir de leur application mobile. L’offre est également valable pour les nouveaux abonnés Électricité & Gaz.

Pour les autres automobilistes, TotalEnergies confirme le maintien de son engagement d'un prix plafond à 1,99 euro par litre dans l'ensemble de ses 3300 stations-service tricolores. Lors des rencontres d’Aix, Patrick Pouyanné avait assuré que ce coup de pouce allait «rester» tout au long de l’année 2024 et «peut-être au-delà» . Mais pour l’heure, il n’a que peu d’intérêt aux yeux des automobilistes : les prix des carburants sont en effet au plus bas depuis plus de deux ans. Selon le ministre de la Transition écologique, en fin de semaine dernière, le gazole atteignait 1,63 euro/L, le Super SP95, 1,78 euro/L, le Super SP95-E10, 1,75 euro/L et le Super SP98, 1,85 euro/L. Mais l’offre, qui se veut «pérenne» selon le communiqué de Total, aura certainement un regain d’utilité en cas de remontée des prix.