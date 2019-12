Canopy by Hilton développe un hôtel de luxe avec Novaxia au cœur du Quartier latin

Canopy by Hilton -une marque premium du groupe Hilton abritant des développements haut de gamme adaptés aux standards locaux- construira son futur hôtel de luxe de 150 chambres au cœur du Quartier latin, sur la rive gauche de Paris, en collaboration avec la société de gestion immobilière Novaxia Investissement et l'opérateur hôtelier néerlandais Borealis Hotel Group.

Le futur Canopy by Hilton Paris Quartier Latin sera le second hôtel parisien de la marque, après celui du Trocadéro qui ouvrira en 2020. Il sera installé dans un hôtel particulier de la fin du XVIIIème siècle inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques, au 7 rue Lacépède dans le 5ème arrondissement de Paris, ancienne propriété de la famille Lavillaugouet fondatrice de l'une des plus anciennes entreprises d'assainissement et de BTP de la capitale. L'hôtel 4 étoiles ouvrira ses portes à la fin de l'été 2022 après plusieurs années de rénovation lourde pilotée par Novaxia, qui a acquis l'ensemble immobilier fin 2015 et a obtenu le permis de construire en 2017.

Le futur hôtel Canopy by Hilton Paris Quartier Latin sera idéalement situé à proximité du Panthéon, du jardin des plantes et des arènes de Lutèce, il développera une surface de plus de 5000 m2 avec en particulier une magnifique verrière de style Eiffel qui sera entièrement rénovée pour accueillir un espace de restauration, et une nouvelle construction de 7 étages côté cour.

« L'ouverture du premier hôtel près du Trocadéro en 2020 et cette installation à Paris du deuxième hôtel Canopy by Hilton, au cœur du quartier latin, le premier sur la rive gauche, marque une étape importante dans nos projets d'expansion en France, se réjouit Patrick Fitzgibbon, Senior Vice President en charge du développement de la région EMEA (Europe, Middle-East, Africa). Canopy by Hilton Paris Quartier latin crée l'expérience parisienne par excellence et est le point de départ idéal pour ceux qui veulent découvrir les nombreux sites touristiques de la ville, la gastronomie française, ou se perdre dans la Ville lumière. »

« Cette opération montre la capacité de Novaxia Investissement à offrir à ses clients des opérations complexes, d'exception, habituellement réservées à des institutionnels, analyse David Seksig, directeur général en charge des gestions. Ce développement est le huitième projet hôtelier porté par les fonds gérés par Novaxia Investissement et témoigne de l'expertise des équipes sur cette classe d'actifs. »