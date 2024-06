«C’est l’anti-Marbella»: un méga projet de 15 villas de luxe se prépare en Espagne

Au sud de l’Andalousie, ce programme immobilier de grande envergure prend forme près d’un des plus fameux parcours de golf en Europe.

« Sotogrande, c’est l’anti-Marbella, l’anti-bling-bling! » Kévin, la soixantaine, se réjouit d’avoir choisi cette station balnéaire ouverte, à San Roque, au sud de l’ Andalousie , bien connue des golfeurs. Cet Americano-irlandais est aux anges dès que lui et sa famille, installés depuis quatre ans, posent leurs valises « d’abord une à deux fois par mois puis quatre à cinq mois par an » dans ce havre de paix espagnol. « Nous cherchions un coin au soleil avec une ambiance familiale, le calme et la sécurité, sans être coupé du pays. Et nous l’avons trouvé », raconte Kevin. Étonnamment, ils ont choisi l’hiver pour s’y installer. « La température est très agréable l’hiver, il fait toujours beau et nous sommes au calme , assure-t-il. L’été, nous avons nos habitudes en France et en Italie .»

Pourtant, Rita Jordao, directrice des ventes et du marketing de Sotogrande SA, assure que les flux de Britanniques, Belges, Français, Nordiques ou l’élite madrilène, sont parfaitement gérés. « Il n’y a pas de risque de surtourisme car Sotogrande n’est pas une destination touristique mais résidentielle. » Cette destination accueille une communauté de 2500 personnes à l’année qui grimpe à 8000 en haute saison. Pour accueillir les nouveaux arrivants, un méga projet de 15 villas de luxe de 200 à 250 m² campées sur un terrain de plus de 2500 m², verra le jour dans les prochains mois. Baptisé «Le 15» (en référence au nombre des villas), il se trouve au cœur d’une résidence fermée, La Reserva, qui offre « une vue imprenable sur la mer Méditerranée et le nord de l’Afrique ». Le prix de la parcelle? Entre 2 et 2,5 millions d’euros. Celui des villas n’a pas été dévoilé. Pour répondre aux « goûts les plus exigeants », chaque villa s’étend sur trois étages et compte au total sept chambres. Sans compter les 10 salles de bains, un ascenseur, plusieurs cheminées, deux piscines (une intérieure et une extérieure), une salle de sport, une cave à vin ou encore un garage pouvant accueillir huit véhicules. Coût du projet? 12 millions d’euros.

«Pas un ghetto de retraités»

Son emplacement « garantit l’exclusivité et le calme à chaque propriété s’étendant sur environ un demi-hectare ». Avec comme objectif, que chacun s’y sente bien, quel que soit son âge. «C ’était la vision du fondateur, Joseph McMicking, un homme d’affaires philippo-américain qui a racheté le terrain de Sotogrande, il y a plus de 60 ans. À l’époque, il y avait quatre f ermes. Il en a fait un resort à la mode espagnole , riche en activités qu’elles soient sportives (golf bien sûr mais aussi polo, beach club, padel, vélo, tennis...), gastronomiques, culturelles et même scolaires puisqu’une école internationale, qui accueille chaque année 1300 écoliers de la petite enfance à la majorité, se trouve à proximité pour inciter les propriétaires à y vivre à l’année », raconte Rita Jordao.

D’un point de vue architectural, les propriétés adopteront les tendances actuelles. « Nous avons opté pour des bâtiments horizontaux (voir l’illustration principale) pour qu’ils s’intègrent parfaitement dans la nature et maximise la vue , explique Manuel Ruiz Moriche, l’architecte à l’origine du projet. Ils disposeront de toits conçus pour des panneaux solaires, des systèmes de ventilation naturelle et une piscine autogérée. Notre engagement est de créer un projet où la nature, les espaces, la lumière naturelle et un style de vie personnel fusionnent pour former des habitations durables. »

Un environnement qui a plu à Kevin mais aussi à ses quatre enfants et à leurs amis qui « viennent régulièrement » à Sotogrande. « Sotogrande n’est pas un ghetto de retraités. Chaque âge y trouve son compte. Il n’y a pas de boîtes de nuit mais il y a beaucoup de sport et on peut s’évader - Séville est à une heure, la côte marocaine à une quarantaine de minutes en ferry. » Car, à Sotogrande, le mot d’ordre, c’est « relax et freedom (liberté)!», martèle Rita Jordao.