C’est à Rennes que le pouvoir d’achat immobilier a le plus baissé sous Macron

En 5 ans, les habitants de la cité bretonne ont perdu l’équivalent d’une chambre. Soit la plus importante perte parmi les 11 plus grandes villes.

-6 mètres carrés. C’est la surface moyenne perdue par les Français entre 2017 et 2022 dans les 11 plus grandes villes françaises, d’après l’étude de Meilleurs Agents. Le site a passé au crible l’évolution du pouvoir d’achat immobilier d’une personne seule durant le dernier quinquennat dans ces 11 métropoles. Au début de l’année 2017, avec un revenu médian, un jeune adulte seul pouvait acquérir 40m² ou plus dans la plupart des grandes métropoles: 44m² à Toulouse, 47m² à Rennes, 40 à Marseille ou 46 à Nantes. En mars 2022, une personne seule disposant d’un revenu médian ne peut désormais plus s’offrir de bien supérieur à 37m² dans ces villes.

Rennes fait figure de mauvais élève dans ce classement. C’est la ville dont la perte de pouvoir d’achat immobilier est la plus forte (-14m² en 5 ans), suivie par Nantes (- 9m² ), Strasbourg (-9m² ) et Toulouse (-8m²). La raison? Les prix de l’immobilier ont flambé dans les plus grandes villes de France, en-dehors de l’Ile-de-France, de +35,1% en moyenne, entre 2017 et 2022. À Rennes, où les prix ont enregistré la plus forte hausse depuis 2017, il faut désormais débourser 4111€/m² contre 2534€/m² il y a 5 ans, soit une augmentation de 1577€/m² sur cette période.

Comme l’indique Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez Meilleurs Agents: «L’augmentation des prix dans les grandes agglomérations ne s’est pas nécessairement accompagnée d’une hausse des revenus, ce qui explique les différences observées dans la chute du pouvoir d’achat. Par exemple, à Rennes, les prix ont augmenté en moyenne de +62,3% alors que les revenus ont seulement augmenté de 9,3%, et la baisse des taux d’intérêt n’a pas suffi pour compenser cette différence.»

-1m² à Paris

À l’inverse, Paris affiche la perte de pouvoir d’achat immobilier la plus faible parmi les villes étudiées, soit -1m². La capitale offre certes le plus faible pouvoir d’achat immobilier mais les prix ont augmenté de 19,9 % «seulement» entre 2017 et 2022. Les ménages peuvent acquérir un 19m² en 2022 contre un 20m² en 2017. « À Paris, les revenus ont connu la plus forte hausse, équivalente à +10,4% et permettent ainsi de mieux neutraliser la diminution du pouvoir d’achat (- 4,1% à Paris contre -29,9% à Rennes) à l’aide de conditions de crédit avantageuses des dernières années », explique Barbara Castillo Rico.