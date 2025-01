Budget 2025 : une nouvelle taxe sur les gros patrimoines est en discussion, selon L'Opinion

Le gouvernement souhaite un effort budgétaire d'environ 50 milliards d'euros cette année, principalement par le biais d'une réduction des dépenses publiques.

Amelie de Montchalin et Eric Lombard, à Paris, le 8 janvier 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

La ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin a évoqué la piste d'une taxation du patrimoine des plus riches devant les représentants socialistes, communistes et écologistes qu'elle a rencontrés mercredi 8 janvier, affirme le journal L'Opinion .

Avec le ministre de l'Economie Eric Lombard, Amélie de Montchalin reçoit depuis lundi les forces politiques pour tenter de trouver un compromis sur le projet de budget 2025, avant la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou le 14 janvier.

S'il mise essentiellement sur la réduction des dépenses publiques pour corriger la trajectoire du déficit , le gouvernement n'a pas exclu des hausses d'impôts en parallèle, en particulier pour les contribuables les plus aisés. "On peut trouver des mécanismes qui visent à ce que les personnes qui ont des revenus importants participent à l'effort fiscal" , avait estimé lundi Eric Lombard. Une taxe sur les hauts patrimoines existe déjà en France : l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui remplace depuis 2018 l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

La question du patrimoine financier

Selon L'Opinion, la piste de nouvelle taxe avancée par Mme de Montchalin serait une nouvelle taxation réservée aux patrimoines les plus élevés, sans qu'il ne soit spécifié si elle inclurait également le patrimoine financier , qui n'est pas pris en compte dans le calcul de l'IFI.

Le précédent gouvernement de Michel Barnier avait proposé une "contribution différentielle" sur les hauts revenus dans son projet de budget pour 2025, qui n'avait pu être adoptée du fait d'un vote de censure le 4 décembre. La gauche souhaitait y ajouter une contribution sur le patrimoine des plus riches. Jeudi, Laurent Wauquiez et une délégation d'élus LR avaient eux aussi été reçus à Bercy, où ils ont répété leurs demande d'écarter toute hausse d'impôts et de prioriser la baisse des dépenses.