BNP Paribas REIM dévoile sa nouvelle stratégie face à l'évolution du marché immobilier européen

Dans un contexte de stabilisation progressive du marché immobilier européen, BNP Paribas REIM – acteur majeur de la gestion d'actifs immobilière avec plus de 60 ans d'expérience – annonce une accélération de sa stratégie de développement. Fort d'une présence dans 17 pays européens et d'un encours de 26,1 milliards d'euros à fin 2023, le gestionnaire d'actifs définit de nouvelles orientations stratégiques pour accompagner l'émergence d'un nouveau cycle immobilier.

Un environnement de marché en transformation rapide

Le second semestre 2024 marque un tournant décisif pour le secteur immobilier européen avec l'apparition de signaux positifs après deux années difficiles. La baisse de l'inflation conjuguée aux décisions de la Banque Centrale Européenne en matière de taux d'intérêt contribue à créer un climat plus favorable à la stabilisation des valorisations immobilières. Cette évolution du contexte macroéconomique ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'investissement.

Une stratégie articulée autour de trois piliers

Dans ce contexte, la nouvelle feuille de route de BNP Paribas REIM s'articule autour de trois axes majeurs : le développement de l'offre client, la diversification du portefeuille et l'expansion géographique ciblée. Cette approche vise à renforcer le positionnement du groupe comme acteur de référence dans la gestion d'actifs immobiliers en Europe.

La société de gestion prévoit notamment le lancement d'une stratégie innovante value added, capitalisant sur son expertise en investissements directs et indirects. Cette initiative répond à une demande croissante des investisseurs pour des solutions d'investissement offrant un potentiel de création de valeur à moyen terme.

Diversification sectorielle et évolution du portefeuille

BNP Paribas REIM engage une transformation significative de son allocation d'actifs pour réduire sa dépendance à certains segments de marché fragilisés par la hausse des taux d’intérêt et l’évolution des usages. Cette stratégie se traduit par un renforcement des investissements dans des secteurs porteurs comme le résidentiel, la logistique, la santé, l'hôtellerie et les loisirs. Cette approche s'accompagne d'une vision de l'immobilier comme service, permettant de capitaliser sur les synergies entre gestion d'actifs et exploitation opérationnelle.

En parallèle, le groupe mène une revue stratégique de son portefeuille, conduisant à la cession d'actifs non alignés avec les nouvelles tendances de marché ou présentant des risques climatiques significatifs.

Une ambition internationale renforcée

Avec 340 collaborateurs répartis dans plusieurs pays européens, BNP Paribas REIM ambitionne d'accélérer son développement international. La société cible particulièrement les investisseurs institutionnels internationaux, les banques privées et les family offices, tout en cherchant à établir des partenariats stratégiques sur de nouveaux marchés.

L'intégration des critères ESG comme levier de performance

La société de gestion réaffirme son engagement en matière de développement durable, considérant l'intégration des critères ESG comme un élément clé de sa stratégie d'investissement. Cette approche vise à concilier performance financière et impact environnemental et social positif.

Une vision d'avenir guidée par l'innovation

BNP Paribas REIM mise sur l'innovation comme vecteur de création de valeur et de gestion des risques. Cette orientation se manifeste tant dans le développement de nouvelles solutions d'investissement que dans l'approche opérationnelle de la gestion d'actifs.

Forte de son appartenance au groupe BNP Paribas et de son expertise paneuropéenne, la société de gestion se positionne pour accompagner ses clients, des particuliers aux grands institutionnels, dans ce nouveau cycle immobilier qui s’amorce avec l’assouplissement monétaire programmé de la BCE. Avec plus de 250 clients institutionnels et 140 000 épargnants individuels, BNP Paribas REIM confirme sa capacité à répondre aux besoins d'une base d'investisseurs diversifiée, tout en s'adaptant aux évolutions structurelles du marché immobilier européen.