«Bienvenue dans l’appartement le plus cher au mètre carré en vente à Paris»

Un appartement de 200 mètres carrés situé dans le prestigieux quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris cherche preneur pour 16 millions d’euros, soit 80.000 euros le mètre carré.

En juillet dernier, Le Figaro Immobilie r vous présentait un exceptionnel hôtel particulier de 1237 m² au niveau de l’avenue Foch, à Paris, qui venait de se vendre au prix record de 69 millions d’euros . Nous nous faisions également l’écho d’une autre vente extraordinaire en décembre 2022, celle d’un appartement de 290 m², sur l’île de la Cité, acquis pour plus de 74.000 euros le m² par Paloma Picasso, créatrice de mode et de bijoux. Cette fois, c’est un appartement affiché au prix exorbitant de 16 millions d’euros, soit 80.000 euros le mètre carré, qui retient notre attention. Se vendra-t-il au prix affiché? Le mystère reste entier.

« Bienvenue dans le plus cher appartement au mètre carré en vente à Paris », peut-on entendre dans la vidéo mise en ligne sur le réseau Instagram par l’agence Menager/Hug. Ce bien de 200 mètres carrés situé dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris, aurait accueilli une personne illustre, le poète et écrivain André Breton, qui y aurait vécu. Le logement classé monument historique, repéré par Actu.fr , est devenu le siège social du mouvement surréaliste en 1924, une approche qui réside dans l’exploration de l’inconscient, de nos rêves.

L’appartement, niché dans une maison néo-classique datant de 1765, comprend trois chambres ainsi qu’un parquet Versailles, des cheminées d’origine, des balcons en fer forgé et des panneaux muraux Louis XVI et dans une autre aile, un bureau et deux autres chambres. Orienté à la fois sud et ouest et doté de 13 fenêtres, il bénéficie d’une grande luminosité et offre ainsi une vue dégagée sur des jardins. Il dispose également d’une hauteur sous plafonds de 3,85 mètres.

Face au prix record du logement, les commentaires fusent de toutes parts: « C’est certainement trop cher. Si vous en obtenez la moitié, ce serait déjà génial ». « Trop cher, pas le prix du marché! », « Très bel appartement mais impossible à ce prix!! C’est du bluff ». Le prix médian dans le quartier Saint-Germain-des-Prés tourne plutôt autour de 17.500 euros que de 80.000 euros. Même si le marché immobilier haut de gamme connaît moins la crise, vendre un bien pour 80.000 euros le mètre carré paraît démesuré. Une source proche du dossier assure « qu’il est rare d’avoir un appartement entre cour et jardin » comme celui-ci, ce qui justifierait en partie son prix.