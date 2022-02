Bien choisir sa maison de retraite après le scandale Orpea

Les conseils du Revenu pour sélectionner une maison de retraite. (© DR)

L'électroc qui secoue actuellement le milieu des Ehpad relance la question des critères du choix d'une maison de retraite pour soi ou pour un proche. Nos conseils pour sélectionner un établissement vraiment digne de confiance.

Trouver un logement en résidence services seniors pour soi ou placer un proche au sein d'un établissement d'accueil pour personnes âgées n’est pas une mince affaire !

Les révélations récentes du journaliste Victor Castanet dans son livre «Les Fossoyeurs» ont un peu plus jeté le trouble sur ce secteur alors que le problème du logement et de l’autonomie des seniors va devenir de plus en plus prégnant.

Selon un récent rapport sur la prévention de la dépendance de la Cour des comptes, le vieillissement de la population «va s’accélérer avec l’arrivée des classes nombreuses du baby-boom à l’âge où survient le plus souvent la perte d’autonomie, soit au-delà de 85 ans». En 2030, on comptera 2,6 millions de personnes âgées de plus de 85 ans contre 1,8 million aujourd'hui.

Pour ces baby-boomers de l’après-guerre, il convient de mettre sur pied une véritable stratégie de recherche. Bien choisir sa maison de retraite, c'est un peu comme chercher un appartement à acheter : il faut agir avec méthode, surtout après le scandale Orpea ! Voici les conseils pour faire le bon choix, de la résidence services pour seniors en pleine forme à l’Ehpad pour les aînés moins autonomes.

Anticiper le plus tôt possible

Réfléchissez plusieurs années avant, dès 70 ou 75 ans, pour savoir si votre domicile actuel sera adapté à vos besoins