Aviva Investors achète un actif logistique de 40 000 m² dans le port de Rotterdam

Le marché de la logistique européenne aiguise les appétits des grands investisseurs internationaux. Dernière acquisition en date dans le plus grand port d'Europe par Aviva Investors : un entrepôt de 40.000 m2 intégrant deux bâtiments logistiques avec des bureaux adjacents.

Pour Aviva Investors, c'est la troisième acquisition dans le secteur de la logistique dans cette zone des Pays-Bas ; les deux précédentes en novembre 2019 concernaient l'agglomération de Waalwijk à 60 kilomètres au sud-est de Rotterdam, et celle de Waddinxveen à une trentaine de kilomètres au nord-est de la zone portuaire sur la route d'Utrecht.

Le vendeur de cet actif situé au 51 Bosporusstraat dans le port de Rotterdam est Euro-Rijn Group, une société familiale néerlandaise fondée en 1979 et spécialisée dans le convoyage des matières premières. La filiale d'Euro-Rijn Group dédiée au stockage et à la distribution de polymères Rotterdam Polymer Hub BV est locataire de l'entrepôt sur un bail de long terme. L'actif bénéficie d'un développement respectueux des critères ESG avec un objectif de certification Breeam Very Good.

« Nous sommes ravis par l'acquisition de cet entrepôt qui renforce notre présence actuelle aux Pays-Bas, l'un des marchés logistiques les plus établis d'Europe, analyse George Fraser-Harding, Fund Manager chez Aviva Investors Real Estate. Rotterdam est non seulement la principale porte d'entrée vers et depuis l'Europe continentale, mais elle répond également à notre volonté d'investir dans des localisations d'importance stratégique en vue de constituer un portefeuille logistique européen solide et robuste. Enfin, les certifications et la flexibilité d'usage de cet actif s'ajoutent à son attrait général. »