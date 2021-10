Avec la loi Montagne, les pneus «toute saison» enclenchent le turbo

Les constructeurs s'attendent à une très forte hausse du marché, Michelin prévoyant une augmentation des ventes jusqu'à 80 %.

Les constructeurs de pneus se frottent les mains. Le 1er novembre, la loi Montagne entrera en vigueur, rendant obligatoire, pour les véhicules circulant entre début novembre et fin mars dans certaines communes réparties sur 48 départements, de disposer d'équipements adaptés à la neige. Dans cette catégorie, la loi inclut les pneus «neige», bien connus, ou à clous, ainsi que les chaînes ou les chaussettes à neige.

Mais c'est le pneu «quatre saisons», inclus lui aussi dans les dispositifs autorisés, qui devrait en être le grand gagnant. Les fabricants anticipent une hausse importante des ventes, jusqu'à 80 % espère-t-on chez Michelin, leader mondial de la pneumatique. La popularité de ce pneu était déjà croissante auprès des Français. En 2015, Michelin lançait son Cross Climate, la première gomme de ce type sur le marché français. Depuis, le modèle a connu des hausses de ventes de 30 à 50 % par an. Les brusques changements de météo, qui ont eu lieu à répétition ces dernières années, poussent les automobilistes à opter pour des pneus adaptés à toutes les situations. Envieux de ce succès, les autres constructeurs (l'italien Pirelli, l'américain Goodyear, le japonais Bridgestone et l'allemand Continental) ont sorti eux aussi leurs propres modèles. Le géant clermontois a répliqué en sortant en septembre dernier son Cross Climate 2.

Prix plus élevés

Pour Bibendum et ses rivaux historiques, l'engouement autour du pneu «quatre saisons» arrive à point nommé. Ils ont ainsi vu leurs concurrents chinois leur grignoter inexorablement des parts de marché, passant en seulement quinze ans de 6% des ventes de pneus d'entrée de gamme à 25%. Pour survivre à cette montée des Chinois, Michelin et les autres se tournent à présent vers des produits à plus forte valeur ajoutée. C'est ainsi qu'ils se sont lancés dans la course aux pneus connectés. Bridgestone, par exemple, s'est allié à Microsoft pour développer un dispositif destiné à surveiller en temps réel l'usure des pneus. En attendant le décollage réel du pneu intelligent, les ventes de pneus «quatre saisons» viendront gonfler un peu leurs résultats. Ils sont vendus plus cher que les pneus «été», avec un prix parfois 5% plus élevé. Pour justifier ces tarifs, les constructeurs mettent en avant le savoir-faire technologique dont ces nouvelles gommes font preuve ainsi que leur longévité plus importante.

L'horizon s'éclaircit donc. À moins que les pénuries, déjà présentes dans bien des secteurs, ne soient de la partie là aussi. Outre la forte demande chinoise en caoutchouc, le rapprochement de la date du 1er novembre fait craindre un manque de main-d’œuvre dans les garages pour monter les pneus. Il suffirait d'un épisode de neige précoce pour voir les prises de rendez-vous exploser.