Avec « Cuvée Privée », adoptez des pieds de vigne pour suivre la production et recevoir de bonnes bouteilles

La start-up Cuvée Privée propose d'adopter des pieds de vigne pour s'impliquer dans la production et obtenir en échange des bouteilles de vin. L'initiative vise à rapprocher les consommateurs et les vignerons.

La start-up parisienne « Cuvée Privée » propose aux amateurs de vin d'adopter des pieds de vigne pour en suivre l'évolution. En échange, les souscripteurs pourront suivre les étapes de la production et obtenir de bonnes bouteilles de sa propre cuvée, rapporte France Bleu Alsace. La radio s'est déplacée dans le domaine Camille Braun d'Orschiwhr (Haut-Rhin) qui participe à cette opération. L'objectif est de rapprocher les consommateurs et les vignerons autour du travail de la vigne.

Six bouteilles issues de la parcelle

Les vignerons alsaciens proposent aux particuliers d'adopter des parcelles de Riesling et de Gewurztraminer, deux cépages emblématiques de la région. Pour un an, l'opération coûte 210 euros pour les pieds de Riesling et 145 euros pour ceux de Gewurztraminer.

Les « parrains » pourront suivre toute la transformation de la vigne avant la mise en bouteille. Voilà pourquoi ils devront attendre un an et demi avant d'obtenir les six bouteilles qui seront envoyées à leur domicile et qui porteront leur nom.

Seize producteurs en France

Pendant toute l'année, le vigneron envoie des photos des pieds de vigne adoptés et les parrains sont invités à des dégustations. « Cela permet de voir comment on travaille et montrer au grand public qu'être dans les vignes, ce n'est pas seulement au moment des vendanges », explique Christophe Braun, l'un des responsables du domaine, à France Bleu.

D'autres domaines situés dans les grandes régions viticoles françaises peuvent être sélectionnés sur le site de la start-up : Loire, Bourgogne, Languedoc ou encore Bordeaux. « Cuvée Privée » travaille pour l'instant avec 16 producteurs. Depuis le lancement de cette initiative en 2018, la société a contribué à faire « adopter » 13 000 pieds de vigne.