Au Havre, une caserne de pompiers désaffectée transformée en logements

L’âme de la Caserne Dumé d’Aplemont est préservée. Ses éléments architecturaux historiques ont été conservés lors de sa transformation en logements.

C’est un site remarquable, une ancienne caserne de pompiers, qui s’élève au cœur du centre ancien de la ville du Havre , en Normandie (76). La Caserne Dumé d’Aplemont, construite en 1920 dans un style Art nouveau, est réhabilitée en logements par l’agence Jean Amoyal du groupe Franc Architectures, dans le cadre d’un programme de requalification urbaine et de réhabilitation d’envergure du centre-ville. Ce bâtiment est l’un des quelques rares édifices à avoir survécu aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Ce monument cher aux Havrais avait été délaissé par les pompiers en 2014, au profit d’un centre de secours plus moderne. Il présente des spécificités architecturales, véritables symboles de l’histoire du site, que le groupe Franc Architectures et le promoteur Nexity ont voulu conserver tels que l’horloge, l’escalier à double circulation, les casques ornementaux situés sur les piliers de la grille monumentale, qui rappellent la présence des pompiers, ou les tuiles en ardoise.

D’autres éléments ont été refaits à l’identique comme les motifs de la grille d’entrée. « Notre volonté a été de préserver ce bâtiment emblématique du Quartier Danton, en lui gardant une apparence extérieure originelle [... Son style Art Nouveau, qui marque les débuts du XXe siècle avec ses lignes courbes, a été respecté en intégrant des matériaux actuels. Ce projet, pour le Groupe Franc, est une vraie fierté, alliant modernité et le respect parfait de son architecture historique. Cette prouesse technique a permis de préserver le patrimoine exceptionnel de la caserne» , se réjouit Gabriel Franc, directeur général du Groupe Franc Architectures.

Des logements et une galerie d’art

Concrètement, le projet dénommé «Le Blason» concerne l’aménagement de 121 logements, allant du T1 au T4, dont 81 sociaux et 40 en accession. Ils sont répartis sur 6 niveaux, soit une surface de 2207 m2 habitables. En partenariat avec La Maison Marianne, l’objectif est de prioriser le lien social par la création d’un programme intergénérationnel. Les logements sont en effet adaptés aux personnes âgées. Les bâtiments ont une disposition en forme de U et s’articulent autour d’une vaste cour intérieure avec entrée monumentale. Des bacs végétalisés agrémentent le lieu.

En plus des habitations, un espace culturel, le MAG, en pied d’immeuble et largement ouvert vers l’extérieur, a vu le jour. Il est notamment composé d’une galerie d’art dédiée à la photographie, située au rez-de-chaussée des bâtiments Nord et Est, soit deux salles d’expositions de 520 m2. Un bâtiment à usage mixte donc.