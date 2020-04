Assurance vie : un outil idéal pour vos placements en temps de crise

Dans la crise, l'assurance vie reste le couteau suisse de la gestion de patrimoine. (© cc Edgar Pierce)

En pleine crise du Covid-19, l'assurance vie multisupport permet à l'épargnant de s'appuyer sur la stabilité du capital garanti dans le fonds en euros et d'investir en Bourse, avec un horizon de long terme, sur des points bas de marché grâce aux unités de compte.

Souvent présenté comme le placement financier préféré des Français, l'assurance vie, qui pèse près de 1.800 milliards d'euros d'encours au total, est adaptée non seulement à toutes les étapes de la vie, mais aussi aux différentes circonstances de la conjoncture, y compris les phases de crise.

Elle permet de se constituer une épargne, de compléter sa retraite et de transmettre à ses proches un capital, dans un cadre fiscal avantageux. Le placement dispose aussi d'atouts pour conjuguer performance et maîtrise du risque. Et notamment la souplesse que procure sa version multisupport, avec sa combinaison d'un fonds en euros au capital garanti et d'une partie en unités de compte (UC) accueillant des supports plus risqués mais potentiellement plus rémunérateurs sur le long terme.

Selon la Fédération française de l'Assurance (FFA), 80% de l'épargne investie dans l'assurance vie sont placés dans le fonds en euros. Celui-ci offre en effet depuis de très nombreuses années la meilleure rémunération pour un placement sans risque, avec un effet cliquet qui sécurise les intérêts et une disponibilité permanente de l'épargne.

En pleine crise du Covid-19, les épargnants savent que, hormis l'hypothèse d'une crise systémique généralisée, qui n'est pour le moment pas le scenario envisagé, leur capital, logé dans le fonds en euros, n'est ainsi pas