Assurance vie : un environnement longtemps marqué par la baisse des taux

Les raisons du déclin du rendement des fonds en euros et leur remontée

L'assurance vie représente un tiers de l'épargne financière détenue dans l'Hexagone. Reste que les rendements des fonds en euros, qui constituent près de 80% de l'encours (les provisions mathématiques), ont décliné sous l'effet de la baisse des taux d'intérêt. Si les banques centrales ont récemment relevé leurs taux directeurs pour combattre l'inflation, il est conseillé de diversifier son assurance vie pour augmenter potentiellement la rentabilité de son contrat.

Pour relancer la croissance économique sur le Vieux Continent à la suite de la crise financière de 2008, la Banque centrale européenne (BCE) a racheté massivement des dettes souveraines des pays de la zone euro (les 20 États membres de l'Union européenne qui ont adopté la devise européenne comme monnaie).

En acquérant dans des volumes importants des emprunts des pays de la zone euro, la BCE a réduit l'offre disponible pour les marchés et a fait donc mécaniquement baisser les taux d'intérêt (plus une créance est recherchée et moins elle est rémunérée).

Comme le fonds en euros est composé d'environ 80% d'obligations (dont essentiellement des emprunts d'État), le rendement moyen de ce support garanti n'a cessé de s'éroder ces dernières années. Il est ainsi passé de 3,4% en 2010 à 1,3% en 2021.

Pour juguler l'importante inflation engendrée par la pénurie de composants après la crise du Covid, puis par la flambée des prix de l'énergie à la suite du conflit en Ukraine, la BCE a fortement augmenté ses taux d'intérêt. Du coup, la rémunération des fonds euros remonte. Le rendement moyen s'est situé à 1,9% en 2022 et pourrait s'élever à 2,5% en 2023.

La diversification : une nécessité

Pour préserver ou améliorer la rentabilité de son contrat d'assurance vie, diversifier la composition de son portefeuille s'avère indispensable. À côté du fonds en euros, il est conseillé de souscrire des unités de compte investies dans des parts d'OPC (Sicav, FCP), de la « pierre papier » (SCPI, OPCI, SCI), voire du « private equity » (prises de participation dans des entreprises non cotées).

Attention !

La pierre papier et le private equity sont des actifs peu liquides. Ils s'inscrivent dans une épargne de long terme (au moins 10 ans). En outre, il faut rappeler que les unités de compte ne sont pas sécurisées (c'est l'assuré et non l'assureur qui enregistre la perte en cas de moins-value). Enfin, l'allocation d'actifs de l'assurance vie doit prendre en compte l'horizon de placement du souscripteur : plus l'objectif d'investissement est éloigné dans le temps et plus le portefeuille peut se permettre d'être risqué, les éventuelles moins-values étant compensées par les futures plus-values. L'horizon de placement du souscripteur doit être combiné avec son profil d'investisseur (son appétence au risque).

À titre d'exemple, un épargnant qui cherche avant tout de la performance pourra allouer 20% de son encours sur le fonds euros et 80% sur les UC. Celui pour qui la sécurité est la priorité pourra investir 80% des capitaux dans le support en euros garanti et les 20% res-tants dans des unités de compte non sécurisées. Un profil « équilibré » optera pour une répartition à 50/50.