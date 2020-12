Assurance-vie : quels produits financiers acheter selon son profil ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'assurance-vie est un placement polyvalent qui permet de financer tous ses projets de moyen et long terme grâce à la souplesse qui la caractérise et la diversité des supports d'investissement qu'elle offre. Il est cependant indispensable avant de souscrire un contrat d'assurance-vie de bien s'interroger sur son objectif d'investissement, son horizon de placement, mais aussi et surtout sur son profil de risque, afin que cette enveloppe particulièrement attractive et avantageuse pour l'épargnant -si elle est bien utilisée- ne se transforme pas en un mauvais placement qui vous empêche de dormir la nuit.

Découvrez dans cet article des exemples d'allocation d'actifs selon le profil de risque du détenteur du contrat. De quoi s'interroger sur son propre profil et les arbitrages à réaliser pour tirer tous les avantages de ce placement particulièrement apprécié des Français.

Quelle assurance-vie pour un profil défensif ?

Nous débuterons cet article par le profil le plus averse au risque que nous qualifierons de défensif. Bien sûr, l'épargnant défensif attachera une grande importance à ce que son capital, au moins en grande partie, soit garanti. Pour cela, il investira la majorité de son encours dans le fonds euros, poche sécurisée du contrat d'assurance-vie majoritairement investi en obligations. La part de son capital investi en fonds euros pourra représenter environ trois quarts des sommes détenues sur le contrat si son horizon d'investissement est lointain et se rapprocher de la totalité de son encours au fur et à mesure que l'échéance du placement approche.

Compte tenu de l'importance du fonds euros dans la répartition des avoirs détenus sur son contrat d'assurance-vie, l'épargnant défensif aura intérêt à privilégier un fonds euros affichant un historique de rendement relativement appréciable. Rappelons toutefois que la performance du fonds euros depuis le début des années 2000 a considérablement chuté jusqu'à offrir aujourd'hui des taux anémiques qui, bien souvent, ne suffisent pas à couvrir l'inflation. Cependant, quelques fonds euros tirent encore leur épingle du jeu avec des rendement légèrement supérieurs à 2 %. Toutefois, ils nécessitent le plus souvent de diriger une partie de ses avoirs vers les supports en unités de compte.

Il sera d'ailleurs malgré tout intéressant, même pour un profil défensif, de consacrer environ un quart de son encours à diversifier son capital sur des supports d'investissement en unités de compte et notamment sur le marché immobilier au travers de SCPI, voire sur les marchés actions avec un investissement au travers d'ETF sur des indices boursiers qui permettent d'être diversifié sur les plus grandes entreprises à l'échelle du globe tout en réduisant les coûts. L'investisseur défensif pourra également envisager d'investir dans l'or grâce à un tracker sur cette valeur refuge.

Quelle assurance-vie pour un profil équilibré ?

Un profil équilibré pourra lui investir environ la moitié de son encours en unités de compte et réduire la part d'actifs risqués au profit du fonds euros en capital garanti au fur et à mesure que se rapprochera son horizon d'investissement.

L'épargnant équilibré privilégiera lui aussi un fonds euros performant, plus facile à trouver étant donné que sa répartition entre fonds euros et unités de compte lui permettra de prétendre aux plus performants.

Concernant les unités de compte, il privilégiera les marchés actions au travers de fonds type OPCVM ou ETF, et même des produits structurés qui permettent de s'exposer aux marchés actions tout en réduisant le risque. Il sera également investi sur le marché immobilier via des SCPI et OPCI, voire même des foncières cotées.

Quelle assurance-vie pour un profil offensif ?

Le profil offensif, le moins averse au risque, investira exclusivement en unités de compte. Il pourra néanmoins sécuriser ses gains sur un fonds euros lorsque la conjoncture à l'approche de son horizon d'investissement lui sera favorable.

Il privilégiera donc le choix en termes de supports en unités de compte et attachera une grande importance à pouvoir investir sur les différents marchés financiers et notamment les marchés actions qui devront lui permettre de se positionner au travers de titres vifs, ETF et fonds sur toutes les zones géographiques, y compris les émergents, mais aussi sur toutes les tailles de capitalisation, y compris les small et midcaps, voire même sur le private equity au travers de fonds de capital-risque. Il sera sans doute aussi intéressé par un vaste choix en termes de supports immobiliers : SCPI, OPCI, SCI, foncières cotées. Il sera aussi vraisemblablement désireux de s'exposer aux commodities comme l'or et le pétrole via des trackers ou bien des titres vifs de sociétés du secteur des matières premières.