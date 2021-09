Assurance vie : quelle sécurité et quel rendement en 2021 ?

Le Revenu fait le point sur les mécanismes de sécurité qui protègent l'assurance vie et le fonds en euros. (© Fotolia)

Dotés de réserves qui représentent, en moyenne, 11,50% de l'encours des fonds en euros, les assureurs vie français sont solides. Ce qui ne veut pas dire que les rendements ne vont pas encore baisser. Le Revenu prévoit un taux moyen de 1,1% en 2021 (1,3% pour les contrats Trophée d'Or du Revenu).

L'assurance vie à la française a passé sans encombre la crise sanitaire et ses turbulences économiques et financières.

En un an, entre juillet 2020 et juillet 2021, l'encours des contrats a même progressé de 5% pour atteindre 1.848 milliards d'euros. Pourtant, les menaces qui pèsent sur l'assurance vie n'ont pas toutes disparues. Le contexte de taux bas rebat les cartes du modèle du fonds en euros garanti et laisse planer des incertitudes.

Tour d'horizon, point par point, des mécanismes de sécurité qui protègent l'assurance vie traditionnelle à capital garanti.

Comment savoir si votre assureur est solide financièrement ?

Pour être en mesure de résister à des évènements exceptionnels (comme la crise sanitaire !), les assureurs sont soumis à des normes strictes imposées par la directive européenne Solvabilité 2 en vigueur depuis 2016.

Cette directive impose notamment que leurs fonds propres doivent couvrir au moins 100% de leur passif : c'est ce qu'on appelle le «ratio de solvabilité».

Le calcul est le suivant : fonds propres / passif. Ce ratio, qui s'exprime en pourcentage, mesure le niveau de capital dont les assureurs disposent pour faire face à leurs engagements.

Pour un assureur vie, ses engagements ce sont notamment la garantie des fonds en euros (pas des unités de compte qui ne