Assurance vie : que contient votre fonds en euros ?

Comment est investie l'épargne placée sur le fonds en euros de votre contrat d'assurance vie ? (Crédit photo: 123RF)

Fonds en euros classique, immobilier, dynamique ou encore eurocroissance ... comment est investie l'épargne placée sur le fonds en euros de votre contrat d'assurance vie ? Le site GoodValueforMoney.eu a analysé la composition des fonds en euros du marché à fin 2019.

Selon le site GoodValueforMoney.eu, en 2019, la gestion financière des fonds en euros a été fortement impactée par le double effet du niveau historiquement bas des taux obligataires et des normes prudentielles Solvabilité II.

Si la composition moyenne des fonds en euros bouge peu par rapport à 2018, le rendement financier brut moyen des fonds en euros classiques est en baisse de 0,38%. Les fonds en euros qui s'en sortent le mieux sont ceux des contrats de retraite. Investis sur le long terme, ils sont davantage diversifiés, permettant un rendement financier moyen de 3,40%.

Les fonds en euros classiques

Les fonds en euros classiques sont les fonds « historiques » de l'assurance-vie. Leur objectif est d'assurer à l'épargnant la garantie du capital et la liquidité de l'épargne à tout moment. C'est pourquoi ces fonds se doivent d'être majoritairement investis dans des actifs peu risqués et suffisamment liquides. Selon Good Value for Money, fin 2019, ils sont composés en moyenne de 80% d'obligations, de 8,6% d'actions et de 7,2% d'immobilier.

Largement majoritaires il y a quelques années, les obligations d'États représentent à présent 40,6% de la poche obligataire. Avec la baisse des taux, la part des obligations corporate devient prédominante (59,4%). Le portefeuille obligataire reste de bonne qualité avec notation moyenne A.

Le rendement financier de ces fonds est estimé à 2,53 % en 2019, en baisse de - 0,38% par rapport à 2018.



Les fonds en euros immobiliers

La création des fonds euros immobiliers remonte au début des années 2010. La part investie en actifs immobiliers est plus importante que dans un fonds en euros classique. L'objectif est d'aller chercher un meilleur rendement avec une prise de risque modérée. La part de l'immobilier représente en moyenne 36% de l'encours de ces fonds, le reste est investi en obligations (51,1%) et en actions (7,5%). Le rendement financier est estimé à 3,80 % en 2019, en baisse de - 0,35 % par rapport à 2018.



Au fil des années, Good Value for Money constate une moindre exposition relative de ces fonds sur des actifs immobiliers : elle est passée de 55,9% des actifs détenus fin 2014 à 36,3% fin 2019. Les contraintes prudentielles de Solvabilité II expliquent largement cette baisse, car les actifs immobiliers coûtent cher en exigence de marge.

Les fonds en euros dynamiques

Le lancement de ces fonds remonte à 2012. Leur principe est de s'exposer davantage en risques afin d'essayer de « doper » la performance financière. En contrepartie, le rendement servi peut-être égal à 0% certaines années. La poche actions représente 10,3% en moyenne en 2019, les actifs immobiliers 17,2% et les obligations 67,5%.



Le rating moyen des obligations détenues par les fonds en euros dynamiques est d'un peu moins bonne qualité que celui des fonds en euros classiques, avec un notation moyenne BBB+. Cela correspond à la volonté d'aller chercher du rendement, en sachant que cela coûte davantage aux assureurs en termes d'exigence en marge de solvabilité.

Au fil des années, Good Value for Money constate une moindre exposition relative des fonds en euros dynamiques en actions, avec un passage de 15,6 % des actifs détenus fin 2014 à 10,3 % fin 2019.



Les fonds en euros de régime de retraite

Ce sont les fonds en euros de contrats de retraite individuelle comme le PERP, le Madelin ou encore des Articles 39 et 83 et désormais également des PER.

Ces fonds bénéficient d'un engagement de l'épargnant sur une longue période (10 à 30 ans), ce qui permet d'aller chercher davantage de rendement. Le rendement financier de ces fonds est évalué à 3,40% par GVfM en 2019, en hausse par rapport à 2018 (3,04%). La raison de cette performance accrue est tout simplement la bonne tenue des marchés financiers en 2019.



Ces fonds sont composés en moyenne de 73,8% d'obligations, de 16,2% d'actions (versus 10,9% fin 2018) et de 8,1% d'immobilier.

Les fonds eurocroissance

Ce sont les nouveaux fonds que le Gouvernement tente de promouvoir en assurance-vie en tant qu'alternative aux fonds en euros classiques. Le capital n'est garanti qu'à l'échéance contractuelle prévue avec le client (8 à 10 ans la plupart du temps). C'est pourquoi ces fonds sont plus fortement investis en actions (22,9%). Le reste est réparti en obligations (68,3%) et en immobilier (2,9%).