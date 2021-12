Assurance vie : qu’est-ce qu’une unité de compte « clean share » ?

C'est quoi une UC "clean share" ? ( Crédits: 123RF)

Frais sur versement, frais de gestion, frais d'arbitrage … les contrats d'assurance vie comportent de nombreux frais qui diminuent d'autant le rendement de l'épargne. Les unités de compte « clean share » sont des supports d'investissement pour lesquels les frais sont moins élevés. Explication.

Les frais prélevés sur les contrats d'assurance vie

L'épargne investie en unités de compte sur un contrat d'assurance vie supporte trois types de frais : les frais sur versement, les frais annuels de gestion du contrat, les frais annuel de la société de gestion.

Les frais sur versement sont prélevés une seule fois, au moment où est effectué le versement. Ils peuvent varier de 0 % pour les banques et courtiers en ligne à 5 % pour les autres acteurs du marché. Par exemple, avec des frais sur versement de 3 % et un versement de 1.000 euros, 30 euros reviennent à l'assureur et 970 euros sont effectivement investis.

Les frais de gestion du contrat sont prélevés annuellement par l'assureur. Ils représentent en moyenne 0,90 %* de l'épargne placée en unités de compte.

Les frais de la société de gestion sont prélevés annuellement sur l'épargne placée en unités de compte et peuvent varier d'une unité de compte à l'autre. Ils s'élèvent en moyenne à 2,01 %*. Ces frais intègrent la rémunération de la société de gestion mais aussi les rétrocessions reversées par la société de gestion au distributeur du contrat et/ou à l'assureur. En clair, cela signifie que la société de gestion reverse une partie des frais qu'elle prélève à l'assureur et/ou au distributeur (conseiller en gestion de patrimoine par exemple).

Les frais de gestion viennent en diminution du rendement de l'épargne. Si l'on considère les frais de gestion du contrat (0,90 %) et les frais de la société de gestion (2,01 %), un support en unité de compte doit en moyenne générer une performance de plus de 2,91 % pour que le rendement distribué à l'épargnant soit positif.

Les unités de compte « clean share » font baisser l'addition

Les « clean share » sont des unités de compte sans rétrocession de commission pour l'assureur et le distributeur. Ils permettent donc d'alléger considérablement la note : cela permettrait de faire gagner en moyenne 1 %* de performance annuelle à l'épargnant.

Toutefois, pour que ce gain soit réellement efficace, il faut veiller à ce que l'assureur ou le distributeur ne compensent ce renoncement aux rétrocessions de commission par des frais plus élevés sur le contrat d'assurance vie.

* Source : GoodValueforMoney.eu