Assurance vie : pourquoi les contrats en perte valent de l'or !

Mieux vaut alimenter un contrat en perte plutôt qu'en ouvrir un nouveau. (© DR)

Votre assurance vie multisupport est dans le rouge après la chute de la Bourse ? Pas de panique ! Vous ne le savez peut être pas, mais vous pouvez utiliser votre contrat en perte pour payer moins d'impôts et de prélèvements sociaux sur vos placements, en toute légalité. Voici comment opérer.

Si votre contrat d'assurance vie multisupport est dans le rouge à cause de la chute de la Bourse, vous n'avez sans doute qu'une seule envie : le clôturer et investir vos économies sur un placement moins risqué et plus rentable.

Surtout, n'en faites rien. Vous ne le savez sans doute pas mais, sur le plan fiscal, votre contrat d'assurance vie en perte vaut de l'or ! Non seulement, vous devez le conserver précieusement, mais en plus vous devez l'alimenter par de nouveaux versements. «Un comportement contre-intuitif, mais qui permet de réduire l'impôt et les prélèvements sociaux sur les gains à venir», explique Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, société de formation et de conseil en gestion de patrimoine.

Un cas concret

Pour comprendre, prenons le cas d'un épargnant qui a placé 50.000 euros en assurance vie à la fin 2019. Confiant dans le potentiel des actions après une année exceptionnelle en Bourse, il a investi la totalité de la somme dans des unités de compte (UC), nom des fonds d'investissement en assurance vie, qui répliquent peu ou prou la performance des marchés financiers.

Aujourd'hui, après la correction des marchés, son contrat n'affiche plus que 40.000 euros au compteur. Il dispose, par ailleurs, de 10.000 euros de liquidités (5.000 euros mis de côté pendant le confinement, 5.000 euros de primes d'intéressement et de participation versées par son