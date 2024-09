Assurance-vie luxembourgeoise : le dispositif de protection de l’épargne est-il vraiment efficace ?

(Crédits photo: 123RF)

Le modèle de l'assurance-vie luxembourgeoise, réputé pour sa sécurité, est ébranlé par la récente annonce sur l'insolvabilité d'une compagnie d'assurance. Ce revers soulève des doutes sur la solidité de ses mécanismes de protection. Explications .

Moins connue que son équivalent français, l'assurance vie luxembourgeoise offre des atouts notables pour ceux qui souhaitent diversifier leur patrimoine tout en bénéficiant d'une protection optimale de leur épargne. Mais ce modèle est mis à rude épreuve par le risque de faillite d'une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise. Face à cette crise, les épargnants s'interrogent sur l'efficacité réelle des mécanismes de protection luxembourgeois. Explications.

L'assurance vie luxembourgeoise : un dispositif de protection réputé

Une sécurité renforcée

L'un des principaux atouts de l'assurance-vie au Luxembourg réside dans la sécurité qu'elle offre aux épargnants. En effet, les sommes versées sur un contrat luxembourgeois sont déposées auprès d'un établissement agréé par le Commissariat aux Assurances (autorité de contrôle luxembourgeoise) et sont séparées des fonds propres de l'assureur. Ainsi, contrairement à l'assurance vie française, l'épargne reste accessible en cas de faillite de la compagnie d'assurance.

Le super privilège

Le détenteur d'une assurance vie Luxembourgeoise est créancier de premier rang. En cas de faillite de la compagnie d'assurance, il est prioritaire sur tous les autres créanciers et peut donc récupérer ses avoirs en priorité. Cela s'appelle le « super privilège ». Avec une assurance vie Française, le souscripteur passe après l'État, les organismes sociaux et les salariés.

La garantie de l'État

En cas de faillite d'une compagnie d'assurance, l'État Luxembourgeois garantit aux épargnants 100 % de la valeur de rachat de leur contrat d'assurance vie. Avec une assurance vie Française, l'État Français ne garantit que 70.000 euros par personne et par assureur, via le FGAP (Fonds de Garantie des Assurances de Personnes).

Un modèle de protection récemment mis à l'épreuve

L'un des principaux attraits de l'assurance-vie luxembourgeoise réside dans son dispositif de protection renforcé de l'épargne. Mais ce modèle pourrait bien être mis à rude épreuve par le risque de faillite de FWU Life Insurance Lux S.A, une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise. Au mois d'août dernier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a alerté sur l'insolvabilité de cette compagnie. La société ne répond plus aux exigences de solvabilité et fait face à un surendettement. En réaction, le CAA a bloqué les actifs pour protéger les assurés et a imposé un plan de redressement dans un délai de trois mois. Environ 30.000 assurés français seraient concernés. Une nouvelle inquiétante pour ces épargnants ayant choisi l'assurance-vie luxembourgeoise pour protéger leur argent. L'insolvabilité de FWU soulève ainsi des questions sur l'efficacité des dispositifs de protection offerts par l'assurance-vie luxembourgeoise, pourtant réputée pour sa sécurité. Les prochains mois seront décisifs pour ces 30.000 assurés français, qui attendent des clarifications sur l'avenir de leurs placements.