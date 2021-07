Assurance vie, livret A, PEL : l'incidence de l'inflation sur le rendement

Quelle est l'incidence de l'inflation sur les supports sans risque ? ( 123RF)

Avec le déconfinement et la reprise des activités économiques, le taux d'inflation sur un an a grimpé à 1,50 %. Quel est l'impact de ce niveau d'inflation sur le rendement réel des placements, plus particulièrement celui de l'assurance vie, du livret A ou encore des PEL qui pâtissent déjà du niveau très bas des taux d'intérêt ?

Le taux d'inflation

L'inflation désigne une hausse des prix des biens et des services, sur une période donnée. Lorsqu'il y a de l'inflation, cela signifie qu'un euro permet d'obtenir moins de biens ou services, autrement dit, chaque euro perd en pouvoir d'achat. La logique est la même pour le rendement des placements : 1 % de taux de rendement ne possède pas le même pouvoir d'achat selon le niveau d'inflation.

En 2020, avec la crise sanitaire, le taux d'inflation s'est établi à seulement 0,50 %. Mais avec le déconfinement et la reprise des activités économiques, le taux d'inflation sur un an a grimpé à 1,50 % selon l'Insee (données à fin juin 2021). Quel est l'impact de ce niveau d'inflation sur le rendement réel des placements, plus particulièrement celui des actifs sans risque qui pâtissent déjà du niveau très bas des taux d'intérêt ?

Le taux de rendement réel du Livret A

Le rendement réel d'un placement correspond à son taux de rendement duquel on retire le taux d'inflation et la fiscalité.

Le livret A est un livret non fiscalisé : les intérêts qu'il produit ne sont soumis ni à l'impôt ni aux prélèvements sociaux. Actuellement, le livret A rapporte 0,50 % par an. Si l'on déduit le taux d'inflation, le taux de rendement réel du livret A est donc négatif à - 1,00%. En clair, cela signifie que 100 euros placés sur un livret A confèrent un pouvoir d'achat de 99 euros au bout d'un an.

Il en est de même pour le LDDS (livret développement durable et solidaire), livret non fiscalisé dont le rendement est égal à celui du livret A.

La rémunération du LEP (livret épargne populaire) est indexée sur celle du Livret A, avec une majoration de 0,5 point. Le taux du LEP est de 1,00 % et son taux de rendement réel est par conséquent de - 0,50 %.

Le taux de rendement réel du PEL (plan épargne logement)

Les PEL ouverts depuis le 1er août 2016 sont rémunérés à 1,00 % et les intérêts des PEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 sont soumis à la flat tax (30%). Le taux de rendement réel des PEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 est donc de - 0,80 %, autrement dit, 100 euros placés sur un PEL confèrent un pouvoir d'achat de 99,2 euros au bout d'un an.

Le taux de rendement réel du CEL (Compte Épargne Logement)

La rémunération du CEL est égale à 2/3 de celle du Livret A, arrondie au 1/4 de point le plus proche. Depuis le 1er février 2020, le taux du CEL est donc de 0,25 %. Les intérêts des CEL ouverts depuis le 1er janvier 2018 sont soumis à la flat tax (30%). Le taux de rendement réel du CEL après déduction de la fiscalité et de l'inflation est donc de - 1,325 % : 100 euros placés ont un pouvoir d'achat de 98,675 euros au bout d'un an.

Le taux de rendement réel des fonds en euros de l'assurance vie

La rémunération des fonds en euros pour 2021 sera connue début 2022. Pour l'année 2020, le taux de rémunération moyen s'est établi à 1,30 %.

Dans le cas le plus favorable, les intérêts de l'assurance vie ne sont soumis qu'aux prélèvements sociaux (17,2 %). Dans ce cas, le taux de rendement réel moyen des fonds en euros est de - 0,42 %. Pour que le taux de rendement réel moyen d'un fonds en euros soit positif, il faut qu'il rapporte 1,82 %.