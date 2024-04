Assurance vie : les unités de compte sont-elles plus performantes que le fonds en euros sur le long terme ?

Crédit photo : Shutterstock

Sur une assurance vie, les unités de compte exposent l'épargnant à une perte en capital, mais en contrepartie, les perspectives de rendement sont meilleures que celles des fonds en euros sur le long terme. Qu'en est-il en réalité ? France Assureurs a fait le calcul.

L'assurance vie est une solution d'épargne très populaire, c'est un outil incontournable dans la constitution d'un patrimoine. Près de 40 % des ménages Français détiennent un contrat. Ils y logent en moyenne 34.000 euros, qu'ils répartissent entre le fonds en euros et les unités de compte.

La part des sommes versées en unités de compte est passée de 16,8 % à 41 % en 10 ans

Le fonds en euros s'impose comme un choix de premier plan pour ces épargnants : il représente 72 % de leurs encours placés en assurance vie. Ce support leur offre en effet la garantie du capital, des rendements stables et une liquidité permanente. Les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,60 % en 2023, après un point bas atteint en 2021 à 1,30 %.

Si les unités de compte ne représentent que 28 % de l'encours placé, elles occupent toutefois une part de plus en plus importante. En 10 ans, la part des sommes versées en unités de compte sur l'assurance vie est progressivement passée de 16,8 % en 2013 à 41 % en 2023. Cette évolution répond au besoin d'une plus grande diversification exprimée par les épargnants face au rendement des fonds en euros en berne après une décennie de taux bas. En effet, les unités de compte leur permettent d'investir, via des OPCVM de toutes sortes, sur les marchés financiers. Elles sont exposées aux variations des marchés boursiers et l'épargnant peut subir des pertes en capital, mais en contrepartie, les perspectives de rendement sont meilleures que celles des fonds en euros sur le long terme. Mais est-ce vraiment le cas en réalité ?

Les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,10 % par an et les unités de compte 3,10 %

France Assureurs a calculé le rendement moyen des fonds euros et des unités de compte. En 2023, les épargnants qui ont pris des risques en investissant leur épargne en unités de compte ont été récompensés puisque le rendement moyen de ces supports s'est établi à 6,20 %, alors que les fonds en euros ont rapporté en moyenne 2,60 %. Les épargnants ont privilégié les unités de compte obligataires et, dans une moindre mesure, les unités de compte monétaires et actions, délaissant les unités de compte immobilières. Par ailleurs, contrairement au fonds en euros, les unités de compte ont surperformé l'inflation (4,90 % en 2023).

Toutefois, cette « prime au risque » semble moins évidente sur le long terme : sur 13 ans (soit la durée de vie moyenne d'un contrat en assurance vie) les fonds en euros ont rapporté 2,10 % par an en moyenne et les unités de compte 3,10 % par an. Dans les deux cas, l'assurance vie a surperformé l'inflation qui a progressé de 1,70 % en moyenne par an.

Sur le long terme les contrats d'assurance vie offrent une performance supérieure à celle du livret A

Sur les 13 dernières années, l'assurance vie, qu'elle soit investie en fonds en euros ou en unités de compte, a offert une meilleure performance que le Livret A. Sur cette période, le livret A et le LDDS ont en effet rapporté 1,20 % par an en moyenne (2,90 % en 2023). Les livrets classiques fiscalisés ont quant à eux rapporté 0,70 % par an en moyenne (0,70 % en 2023).