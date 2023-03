Assurance vie : les taux moyens ont bondi à 2 % en 2022, première hausse depuis 30 ans

En 2022, le fonds en euros cumulé de l'assurance vie s'est établi à 1 300 milliards d'euros, soit une hausse de 2 %. (Geralt / Pixabay)

Une étude de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publiée lundi 20 mars 2023 montre la hausse du taux moyen de l'assurance vie. Boosté notamment par la concurrence du livret A dont les taux ont été augmentés, il a atteint les 2 % en 2022.

Concurrence du livret A, inflation, ... Pour la première fois depuis trente ans et la diminution continue des fonds en euros, les taux moyens de l'assurance vie ont atteint 2 %, rapporte Les Échos , s'appuyant sur une étude de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publiée lundi 20 mars 2023.

Ainsi, en 2022, le fonds en euros cumulé de l'assurance vie s'est établi à 1 300 milliards d'euros, soit une hausse de 2 %. C'est plus qu'en 2021 et 2020, où les taux s'étaient établis à 1,28 %. Cette augmentation est une moyenne et dépend de la manière dont les épargnants ont diversifié leur assurance vie avec la possibilité également de prendre des unités de compte.

Pourquoi une telle hausse ?

La concurrence du livret A dont le taux a atteint 2 % en août 2022, puis 3 % en février 2023, n'y est pas pour rien. En quarante ans, c'est la première fois que l'assurance vie s'est retrouvée concurrencée par un produit réglementé tel que le livret A. D'autant que ce dernier sert de point de repère au marché de l'épargne. Face à cette nouvelle concurrence, les assureurs ont dû « augmenter le rendement servi à leurs clients » , explique l'ACPR.

L'inflation, qui a grimpé à 6,3 % en février en France, amène aussi les ménages à se diriger davantage vers des produits plus risqués, mais aux meilleurs rendements tels que les unités de compte, assure l'ACPR. En 2022, cet autre volet de l'assurance vie a collecté 38,2 milliards d'euros, quand dans le même temps, les fonds en euros voyaient sortir 29,8 milliards d'euros.