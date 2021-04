Assurance vie : les meilleurs fonds en euros sur 20 ans

La sélection du Revenu des 7 contrats vie les plus performants sur 20 ans. (© Adobestock)

Les fonds en euros des meilleurs contrats d'assurance vie battent tous les placements sécurisés sur vingt ans. Les sept contrats primés par Le Revenu progressent en moyenne de plus de 3,6% !

L'assurance vie est un placement de long terme. Même si rien n'empêche de retirer son argent à tout moment, l'enveloppe fiscale a été conçue pour être plus avantageuse si on la garde longtemps, au moins huit ans.

Cela permet aux assureurs d'investir sur des actifs plus rémunérateurs (obligations longues, infrastructures, etc.) et d'être plus sereins pour gérer l'épargne au long cours.

Deux fois plus performants que le Livret A

Sur le plan patrimonial, un contrat d'assurance vie peut facilement vous accompagner pendant plusieurs décennies car il répond à de multiples projets de vie. Encore faut-il choisir, parmi les centaines de contrats commercialisés, ceux qui sont les plus performants dans la durée.

C'est pourquoi, cette année encore, Le Revenu a souhaité récompenser les contrats dont le fonds en euros a délivré le meilleur rendement sur vingt ans. Les calculs ont été réalisés, pour la période comprise entre 2001 et 2020, sur la base de la méthode des intérêts composés (soit les intérêts capitalisés cumulés année après année).

Sept contrats toujours commercialisés ressortent en tête, avec des performances très proches, entre 3,6% et 3,76% de rendement annuel moyen.

À titre de comparaison, entre 2001 et 2020, le Livret A n'a rapporté «que» 1,84%, soit deux fois moins.

Le secret de ces sept contrats régulièrement primés par