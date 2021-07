Assurance vie : les Français prennent le virage des unités de compte

Le fonds en euros séduit moins les épargnants. (© DR)

Au mois de juin 2021, plus de 40% des capitaux versés sur les contrats d'assurance vie se sont faits sur des fonds boursiers ou immobiliers. Un record alors que les Français ont longtemps plébiscité la sécurité du fonds en euros à capital garanti.

Bon gré, mal gré, les Français s'essayent de plus en plus aux fonds boursiers et immobiliers dans le cadre de leurs assurances vie et délaissent le fonds en euros garanti.

Les unités de compte représentent 41% des cotisations des épargnants sur leurs contrats d'assurance vie au mois de juin 2021 et même 38% en moyenne depuis le début de l'année (contre 35 % sur l'année 2020), selon la Fédération française de l'assurance (FFA).

Les UC portées par la baisse du taux du fonds en euros

La baisse inexorable du rendement des fonds en euros (on s'attend à un taux moyen d'à peine 1,1% nets de frais de gestion pour 2021), la hausse des marchés boursiers ou encore l'engouement pour les plans d'épargne retraite davantage investis sur des fonds actions sont les principales raisons de cette nouvelle stratégie d'investissement des épargnants dans le cadre de leur assurance vie.

Selon la FFA, fin juin 2021, la valorisation des contrats d'assurance vie s'établit à 1.840 milliards d'euros (+4,4 % sur un an), portée également par la hausse des marchés financiers.

Au total en juin 2021 et pendant tout le premier semestre 2021, les Français ont davantage versé sur leur contrat pour épargner que retirer des capitaux pour consommer : la collecte nette (la différence entre les versements et les retraits) avoisine les 11 milliards d'euros sur six