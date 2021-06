Assurance vie : les Français délaissent le fonds en euros, enfin !

Les Français diversifient leurs contrats d'assurance vie et commencent à délaisser les fonds en euros. (© Fotolia)

En avril 2021, 37% des versements réalisés sur des assurances vie ont été placés dans des fonds d'actions, d'obligations ou immobilier, selon les derniers chiffres de la Fédération de l'assurance. Il y a dix ans, c'était 10% ! Le Revenu vous encourage à diversifier votre contrat vie, selon votre profil d'investisseur.

Alors que les conditions pour verser son épargne sur les fonds en euros garantis se durcissent, les Français sont contraints, bon gré mal gré, d'investir une partie de plus en plus importante de leurs capitaux sur des supports dits en unités de compte, c'est-à-dire des fonds d'actions, d'obligations ou d'immobilier.

En avril 2021, sur les 13,1 milliards d'euros placés par les Français sur leur contrat d'assurance vie, 37% (soit plus de 4,8 milliards d'euros) ont été versés sur ces supports non garantis, selon les derniers chiffres dévoilés aujourd'hui par la Fédération française de l'assurance (FFA). Beaucoup de chemin a été parcouru depuis 2010. À l'époque, le fonds en euros était archi-dominant et les unités de compte ne représentaient qu'à peine plus de 10% des capitaux placés.

+4,3% de hausse sur les unités de compte entre janvier et avril 2021

Il faut dire que depuis, les rendements des fonds en euros se sont effondrés : en 2020, en moyenne, ces fonds garantis n'ont rapporté «que» +1,3% net de frais de gestion (auquel il faut retirer les prélèvements sociaux de 17,2% débités tous les ans en fin d'année). Après l'année chaotique de 2020, les unités de compte ont rapporté +0,3% en moyenne (après +13,1% en 2019). Mais, souligne la FFA, leur rendement s'est vite repris : entre janvier 2021 et avril 2021, «la performance des