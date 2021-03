Assurance vie : les fonds en euros ont rapporté en moyenne 1,30% en 2020

L'épargne financière des Français a battu un record en 2020 (Crédit photo: Fotolia)

La FFA (Fédération française de l'assurance) a présenté les chiffres clés de l'assurance en 2020. Le taux de rendement des fonds en euros pour 2020 ressort à 1,30%, une performance un peu meilleure qu'attendu.

Un environnement financier défavorable aux assureurs

L'environnement financier a été défavorable aux assureurs en 2020 avec des taux d'intérêt toujours plus bas et la chute des marchés actions. Le taux d'emprunt de l'État français à 10 ans a évolué entre - 0,40% et - 0,30 % toute l'année. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 a perdu -7,1%, soit une performance de -5% dividendes réinvestis.

Une épargne record, mais pas pour le fonds en euros de l'assurance vie

Dans le même temps, l'épargne financière des Français a battu un record : ils ont mis de côté 180 milliards d'euros en 2020 alors que sur les dix dernières années, ils ont épargné entre 60 et 84 milliards d'euros selon les années. Cette épargne été logée pour l'essentiel sur des comptes à vue (81 milliards en 2020 contre 41 milliards en 2019 et 34 milliards 2018) et les livrets (65 milliards en 2020 contre 33 milliards en 2019 et 24 milliards en 2018), au détriment de l'assurance vie et de son fonds en euros.

Les cotisations assurance vie ont sensiblement baissé alors que les prestations sont restées stables. Au final, la collecte nette de l'assurance vie est négative à -6,1 milliards d'euros contre 22 milliards en 2019 et 21 milliards en 2018. Les cotisations en unités de compte atteignent à nouveau le niveau record de 40,1 milliards d'euros (idem 2019 et 38,8 milliards en 2018) soit 34% des cotisations (contre 27,2% en 2019) et ce malgré la chute des marchés financiers au plus fort de la crise. La collecte nette en unités de compte est positive (+ 18,3 milliards) mais négative pour le fonds en euros (-24,9 milliards vs + 7,6 milliards en 2019). Au total, un observe accroissement de 20 milliards des unités de compte dont 14 milliards pour les unités de compte actions et 4 milliards pour les UC immobilier.

Le rendement moyen des fonds en euros s'établit à 1,30% en 2020

Le taux de rendement net de frais des fonds en euros de l'assurance vie pour 2020 s'établit à 1,30%, contre 1,50% en 2019, une baisse moins importante que prévu étant donné l'environnement financier de ces dernières années. C'est une performance supérieure à celle des fonds en euro-croissance, qui après avoir affiché un rendement de leurs actifs de 6,5% en 2019, voient leur performance 2020 chuter à 0,1% en moyenne. C'est également mieux que la performance des unités de compte, qui, selon la FFA, affichent un taux de rendement net de frais de 0,3% contre 13,1% en 2019.

Fin 2020, les unités de compte représentent près d'un quart de l'encours en assurance vie.

45% des ménages possède au moins un contrat d'assurance vie et la durée moyenne des contrats est de 12 ans.

Malgré un contexte financier difficile, la solvabilité des assureurs du marché reste solide avec un ratio de solvabilité 225% en 2020 contre 259% en 2019 et 211% en 2018.