Assurance vie : les 4 meilleurs contrats 2021 des associations

La sélection du Revenu des meilleurs contrats proposés par des associations. (© Adobestocks)

Les associations d'épargnants occupent une place à part en matière d'assurance vie avec leurs contrats historiques et emblématiques. Découvrez lesquels ont été récompensés en 2021 par la rédaction du Revenu.

Avec leur place de leader et d'aiguillon dans le marché français de l'assurance vie, les associations d'épargnants ont réussi à imposer leur empreinte, certaines depuis plus de 40 ans, au service de leurs milliers, voire centaines de milliers d'adhérents.

Principaux atouts de ces contrats historiques : des frais de gestion réduits qui génèrent des performances remarquables pour leur fonds en euros et une gamme de fonds accessibles et bien pensée.

Cette année encore, la rédaction du Revenu met à l'honneur quatre associations d'épargnants et leur contrat phare : découvrez les ci-dessous ainsi que les fonds à acheter selon votre profil (prudent ou équilibré).

Ces contrats savent se renouveler et s'ouvrent de plus en plus aux supports en unités de compte. Ils réalisent parmi les meilleures performances en 2021 : jusqu'à 16% de gains en deux ans pour un profil équilibré et près de 10% pour un profil prudent.

Cler / Assureur : Axa France Vie-Distributeur: Agipi

Contrat historique de l'Agipi (600.000 adhérents). Le taux du fonds en euros, doté de solides réserves, se situe dans la moyenne 2020 à + 1,3%, mais le fonds euro-croissance a, lui, délivré + 3,1%.

L'association mise aussi sur la gestion pilotée responsable ou personnalisée. Des frais élevés mais des fonds qui ont performé en