Assurance vie : le rendement moyen des fonds en euros attendu autour de 1% en 2020

Selon le cabinet Fact & Figures, le taux de rendement moyen servi par les fonds euros classiques des contrats d'assurance vie devrait s'établir entre 1,00% et 1,10% en 2020.

Un taux 2020 en baisse

Les Français détiennent 1 400 milliards d'euros d'épargne placée en fonds en euros sur leurs contrats d'assurance vie (loin devant le Livret A et le LDD avec environ 440 milliards). C'est pourquoi, tous les ans, l'annonce des taux de rendement par les compagnies d'assurance vie est toujours suivie de près. L'année dernière, Swiss Life et Generali avaient servi un rendement de seulement 1%. L'annonce avait fait grand bruit. Le rendement moyen des fonds en euros était encore de 3,40% en 2010 ...

Avec des taux à 10 ans devenus négatifs, il devient de plus en plus difficile aux assureurs de garantir à leurs clients le capital, la disponibilité à tout moment, le tout avec un taux de rendement performant. Pour rappel, le taux l'emprunt de l'État français à 10 ans est actuellement négatif à environ -0,20%. Les taux servis sur les fonds en euros devraient donc poursuivre leur baisse en 2020. Selon le cabinet Fact & Figures, le taux moyen devrait s'établir entre 1,00% et 1,10%, net de frais de gestion, contre 1,33% en 2019.

Cette tendance devrait perdurer dans les années à venir, mais dans une certaine limite. « Nous allons vers un atterrissage du taux servi sur un plancher de 0,5 % à 0,7% d'ici deux à trois ans », estime Cyrille Chartier-Kastler, fondateur du cabinet Facts & Figures, dans Les Echos. L'expert s'attend à une stabilisation des rendements sur un plancher d'ici deux à trois ans.

Les assureurs multiplient les mesures pour préserver leur fonds en euros

Face aux taux d'intérêts négatifs, les assureurs multiplient les mesures pour limiter la collecte et préserver leurs fonds en euros.

Ainsi, les épargnants sont incités à investir une part minimum de leur épargne en unités de compte, des supports d'investissement dont le potentiel de rendement à moyen terme est plus élevé que celui du fonds en euros, mais pour lesquels le capital n'est pas garanti. Le risque est alors porté par l'épargnant et non plus l'assureur.

De plus en plus d'assureurs ne garantissent désormais qu'un capital brut de frais de gestion, c'est-à-dire le capital déduction faite des frais de gestion. Le capital n'est donc plus garanti à 100% dès lors que les frais de gestion sont plus élevés que le rendement brut du fonds en euros. Les frais de gestion sur le fonds en euros peuvent varier de 0,6% à 1%.

Certains vont encore un cran plus loin, en ne garantissant par exemple que 96% du capital.

Assurance vie versus livret A

Avec un taux de rendement moyen des fonds en euros de 1%, l'assurance vie va-t-elle devenir moins attractive que le livret A ?

Le livret A est un placement sans risque et, comme l'assurance vie, l'épargne est disponible à tout moment. Sa rémunération est règlementée, elle est actuellement de 0,5%, soit un peu moins que l'assurance vie. Toutefois, les intérêts du livret A sont exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux, alors que, côté assurance vie, ils sont imposés en fonction de l'ancienneté du contrat à un taux qui peut varier de 17,2% à 30% (impôt + prélèvements sociaux). En revanche, contrairement à l'assurance vie, le livret A est plafonné à 22.950 euros.