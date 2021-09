Assurance vie : le rendement des fonds en euros au niveau du Livret A en 2021 ?

Selon l'ACPR, le taux de revalorisation moyen des fonds euros des contrats d'assurance vie en 2020 s'est établi à 1,28 % (Crédit photo: 123RF)

Alors que les experts attendent un taux de rendement moyen des fonds en euros pour 2021 compris entre 0,90 % et 1,10 %, certains assureurs estiment qu'un rendement équivalent à celui du livret A serait déjà un bon rendement.

La lente érosion des taux de rendement des fonds en euros

Selon l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), le taux de revalorisation moyen des fonds euros des contrats d'assurance vie en 2020 s'est établi à 1,28 %, en baisse de 18 points de base par rapport à 2019 qui avait déjà enregistré une baisse significative de 0,37 point. En moyenne, le rendement des fonds en euros a perdu 20 points de base par an entre 2013 et 2017. Et cela devrait continuer : l'ACPR anticipe une baisse du taux de rendement des actifs à un rythme de – 0,15 point par an sur les 10 prochaines années.

Avec le fonds en euros, les assureurs s'engagent à garantir le capital et la liquidité de l'épargne à tout moment. C'est pourquoi ils investissent cette épargne majoritairement en obligations d'État et d'entreprises de bonne qualité. Or, le rendement de ces actifs est au plus bas depuis plusieurs années, voire négatif : par exemple, le taux d'emprunt de l'État français est actuellement de 0,08 % alors qu'il était de plus de 3,00 % en 2010.

Le taux moyen est attendu entre 0,90 % et 1,00 %

Les taux de rendement des fonds en euros pour l'année 2021 seront annoncés par les compagnies d'assurance vie en fin d'année. Le marché s'attend à une nouvelle baisse du taux moyen. Les experts (cabinet Facts & Figures et cabinet Optimind) estiment qu'il devrait s'établir entre 0,90 % et 1,00 % et autour de 1,10 % si l'on tient compte des autres types de fonds en euros (immobilier, dynamique, eurocroissance …).

Certains assureurs tablent sur un taux de rendement proche de celui du livret A

En 2020, des banquiers et assureurs avaient déjà franchi un cap symbolique en servant des taux inférieurs 1,00 %. Cette année ils pourraient franchir un nouveau cap en proposant un taux égal à celui du Livret A, soit 0,50 %. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le PDG de Generali France qui a récemment déclaré dans le journal Les Echos au sujet du rendement 2021 des fonds en euros de ses contrats : « pour 2022, on n'a pas encore pris de décision, mais je considère par exemple que 0,50 % serait déjà un très bon rendement », ajoutant que « 0,50 % de rendement, c'est déjà considérable par rapport à des investissements majoritairement en obligations d'État qui rapportent 0% ». En 2020, Generali avait servi un taux de 0,80 %.

Avec un taux de 0,50 %, le rendement des fonds en euros après application de la fiscalité atteindrait 0,41 % dans les cas les plus favorables. Un taux en-dessous de celui du Livret A dont les produits sont exonérés d'impôt.