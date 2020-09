Assurance vie : la gestion pilotée

La gestion pilotée est accessible à partir de seulement quelques centaines d'euros et s'est beaucoup démocratisée ces dernières années (Crédit photo: 123RF)

Les épargnants n'ont souvent ni la compétence ni le temps pour choisir et suivre la répartition des unités de compte de leur contrat d'assurance vie. Il leur est possible de déléguer ce choix dans le cadre d'une gestion pilotée.

Avec l'érosion progressive des taux d'intérêt, le taux de rendement des actifs sans risque s'effrite, année après année. Selon les experts, la rémunération moyenne des fonds en euros devrait s'établir autour de 1% cette année. Pour espérer booster la performance de son épargne, l'épargnant n'a donc pas d'autre choix que d'accepter de prendre une part de risque. Pour ce faire, les contrats d'assurance vie permettent d'accéder à une palette variée d'unités de compte. Toutefois, les épargnants n'ont souvent ni la compétence ni le temps pour choisir les supports et suivre leur portefeuille. Il leur est possible de déléguer ce choix dans le cadre d'une gestion pilotée.

Qu'est-ce que la gestion pilotée ?

La gestion pilotée sur un contrat d'assurance vie consiste pour l'épargnant à déléguer la gestion de son épargne à l'assureur ou à la société de gestion mandatée par l'assureur. Celui-ci effectue alors les arbitrages entre les différents supports aussi souvent que nécessaire (en général tous les trimestres voire tous les mois) selon l'évolution des marchés financiers.

L'épargnant confie ainsi la gestion de son épargne à des professionnels qui effectuent un suivi régulier et une gestion réactive en fonction des conditions de marché.

La plupart des contrats proposent un choix de mandats selon la prise de risque souhaitée par l'épargnant. Celui-ci devra répondre à un questionnaire qui permettra de déterminer son profil investisseur et son aversion au risque. Généralement, il aura le choix entre plusieurs profils : prudent, équilibré ou dynamique voire offensif. Plus le profil choisi est risqué et plus la part investie en fonds en euros sera faible.

Gestion pilotée ou gestion sous mandat ?

La gestion sous mandat repose sur un mandat de gestion individuel : elle est donc plutôt proposée par les banques et gestions privées à une clientèle patrimoniale fortunée capable de leur confier des montants importants.

La gestion pilotée repose sur un mandant de gestion collectif, c'est-à-dire que la gestion est mutualisée sur de nombreux épargnants. Elle est accessible à partir de seulement quelques centaines d'euros et s'est beaucoup démocratisée ces dernières années, notamment grâce aux banques en ligne.

Quels sont les frais de la gestion pilotée ?

La gestion de l'épargne est confiée à un professionnel. Le coût de cette expertise est généralement facturée à l'épargnant. Le plus souvent, il devra payer des frais de gestion supplémentaires sur les unités de compte qui peuvent varier de 0,50% à 1,50%. Plus rarement, les arbitrages effectués seront facturés sous forme de frais.