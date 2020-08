Assurance vie : la garantie des fonds en euros s'effrite

La garantie à 100 % du capital sur les fonds en euros n'est plus une norme absolue depuis quelques années (123 RF)

Après avoir baissé les rendements et mis des conditions d'accès plus restrictives à leurs fonds en euros, certaines compagnies d'assurance vie portent maintenant atteinte à la garantie totale du capital, de façon plus ou moins transparente pour l'épargnant ...

Avec des taux d'intérêt durablement bas, il devient difficile pour les assureurs de garantir à leurs clients le capital, la disponibilité à tout moment, le tout avec un taux de rendement performant. Aussi, ces derniers temps, les compagnies d'assurance vie ont multiplié les mesures pour limiter la collecte et préserver leurs fonds en euros.

Des rendements en baisse et des conditions d'accès plus restrictives

Alors que les fonds en euros rapportaient en moyenne 3,40% en 2010, le rendement est tombé aux alentours de 1,30% en 2019. L'année dernière, Swiss Life et Generali ont pris le parti de servir un taux de seulement 1%, une mesure qui avait fait grand bruit.

Les épargnants se sont maintenant habitués à ce qu'il leur soit demandé d'investir une part minimum de leur épargne en unités de compte, supports au potentiel de rendement plus élevé que celui du fonds en euros, mais pour lesquels le capital n'est pas garanti.

Vers la fin du modèle avec une garantie totale du capital ?

En revanche, les épargnants restent très attachés à la garantie en capital du fonds en euros. Pour preuve, l'épargne placée en fonds en euros représente environ 1 400 milliards d'euros sur les 1 700 milliards d'encours de l'assurance vie (les livrets règlementés représentent quant à eux 440 milliards d'euros).

Pourtant, après avoir baissé les rendements et mis des conditions d'accès plus restrictives à leurs fonds en euros, certaines compagnies portent maintenant atteinte à la garantie totale du capital, de façon plus ou moins transparente pour l'épargnant ...

Ainsi, de plus en plus d'assureurs ne garantissent désormais que le capital brut de frais de gestion, c'est-à-dire le capital déduction faite des frais de gestion. Par conséquent, le capital n'est plus garanti à 100% dès lors que les frais de gestion sont plus élevés que le rendement brut du fonds en euros. À titre indicatif, ces frais peuvent varier de 0,6% à 1%.

D'autres compagnies proposent désormais des fonds en euros avec une garantie partielle du capital. C'est par exemple le cas d'Euroflex, le fonds en euros proposé par Apicil qui ne garantit que 96% du capital. En contrepartie, l'assureur promet un rendement potentiellement plus élevé que celui d'un fonds en euros classique. Plus récemment, Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances, a annoncé la fermeture de ses fonds en euros dynamiques et propose à la place une nouvelle génération de fonds en euros au capital garanti entre 97,7% et 98%.

Il y a enfin les fonds euro-croissance, les nouveaux fonds que le Gouvernement promeut comme alternative aux fonds en euros classiques mais qui connaissent pour l'instant un succès modéré auprès des épargnants. Avec ces fonds, le capital n'est garanti qu'à l'échéance contractuelle prévue avec le client (8 à 10 ans la plupart du temps).