Assurance vie : l'inexorable dilution du rendement des fonds en euros

Les fonds en euros continuent leur inexorable baisse de rendement (Crédits : 123RF)

Dans son étude sur la revalorisation 2020 des fonds en euros des contrats d'assurance vie, l'ACPR anticipe une baisse du taux de rendement des actifs à un rythme de - 0,15 point par an à un horizon 10 ans. Explications.

Les rendements des fonds en euros baissent en moyenne de 20 points de base par an

Selon l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), le taux de revalorisation moyen des fonds euros des contrats d'assurance vie en 2020 s'établit à 1,28 %, en baisse de 18 points par rapport à l'année précédente. Bien que deux fois moins importante que celle de 2019 (-0,37 point), cette baisse reste significative et proche de celle observée en moyenne entre 2013 et 2017 (- 20 points de base en moyenne par an). Pour maintenir l'attractivité des produits, et malgré un environnement persistant de taux bas, les assureurs avaient freiné la baisse des taux de revalorisation en 2018 avec un effet rattrapage à la baisse en 2019.

Le taux de revalorisation des fonds en euros est affecté par la baisse du taux de rendement des actifs (TRA) placés en représentation des engagements du fonds euros, lui-même victime du contexte de baisse durable des taux d'intérêt. En 2020, le TRA est en baisse de 0,5 point à 2,1 %.

Le renouvellement des obligations arrivant à échéance

Garantir le capital et la liquidité du fonds en euros à tout moment implique pour les assureurs d'orienter l'allocation de leurs actifs majoritairement vers des obligations d'État et d'entreprises de bonne qualité. Ils sont donc particulièrement exposés à la chute des taux obligataires de ces dix dernières années, qui ont vu l'OAT à 10 ans (taux d'emprunt de l'État français) passer de plus de 3 % en 2010 à -0,15 % en 2020.

La rentabilité des portefeuilles s'érode chaque année à cause du renouvellement des obligations arrivant à échéance. Les obligations dont le taux est supérieur à 3 % représentent 35 % du montant des obligations à taux de coupons fixes détenues par les assureurs fin 2020 contre 41 % fin 2019 et 48 % fin 2018. Et près de la moitié de ces obligations arriveront à échéance d'ici moins de quatre ans.

L'investissement d'une partie des primes nettes encaissées sur des titres à rendement faible

La rentabilité des portefeuilles s'érode également à cause de l'investissement d'une partie des primes nettes encaissées, sur des titres à rendements faibles voire négatifs en 2020. Si les mois de confinement ont entrainé une hausse de l'épargne des ménages français, cette collecte n'a pas bénéficié à l'assurance vie qui a enregistré une forte décollecte nette (-7,0 milliards d'euros en 2020). Celle-ci s'explique toutefois pour l'essentiel par la forte décollecte des supports en euros (-30,9 milliards d'euros), la collecte sur les supports en unités de compte est restée quant à elle dynamique (23,9 milliards d'euros). Du point de vue de la rentabilité des portefeuilles, la baisse de la collecte enregistrée en 2020 est donc favorable aux assureurs, mais elle n'a selon l'ACPR qu'une influence marginale sur la dilution des actifs généraux des assureurs.

Sous l'hypothèse d'un réinvestissement des titres à taux fixe arrivant à échéance dans des obligations à taux 0 %, cette baisse du taux de rendement de l'actif pourrait se poursuive à un rythme d'environ -15 points de base par an à horizon 10 ans.