Assurance vie en euros : pourquoi les meilleurs contrats vont rapporter 2% et plus en 2022

Tous les contrats ne seront pas logés à la même enseigne face à l'inflation (© Adobestock)

Dans un contexte de forte inflation, le marché devrait se positionner par rapport au taux du Livret A passé à 2% le 1er août. Mais tous les contrats ne seront pas logés à la même enseigne.

Combien votre fonds en euros va-t-il rapporter en 2022 ? Une question que commencent à se poser les millions de ménages détenteurs de contrats d’assurance vie*.

Cette année, avec l’inflation galopante (+5,8% en rythme annuel au mois d’août) et la remontée à +2% cet été du taux du Livret A et du LDDS, la réponse sera particulièrement attendue. Les épargnants seront fixés en début d’année 2023 quand les assureurs annonceront, au fur et à mesure, les taux de rendement qu’ils ont décidé d’attribuer.

Un taux moyen entre 1,60% et 2%...

En attendant, place aux hypothèses. Ainsi, pour Cyrille Chartier-Kastler, fondateur de Facts & Figures, un cabinet d’études qui scrute à la loupe plus de 700 contrats du marché, «le taux moyen de la profession pourrait se situer entre 1,60% et 2% nets de frais de gestion en 2022».

...et plus de 2% pour les meilleurs contrats

Quant à celui des contrats phares des différents réseaux, ils devraient servir «un taux supérieur à 2%», poursuit-il. En effet, selon lui, le marché va devoir «se positionner par rapport au taux du Livret A».

Or, même si ce n'est pas insurmontable, la marche est haute pour passer d'un taux moyen de 1,08% en 2021 (1,28% selon la fédération France Assureurs) à 2% nets de frais de gestion en 2022.

Piocher dans les réserves

Pour y parvenir, les assureurs