Assurance vie : comment les assureurs gèrent-ils votre fonds en euros ?

Les fonds en euros classiques ont pour objectif d’assurer à l’épargnant la garantie du capital et la liquidité de l’épargne à tout moment. (Crédit photo : 123RF)

Fonds en euros classique, retraite, immobilier, dynamique ou encore eurocroissance … le site GoodValueforMoney.eu a analysé la composition et la performance financière des fonds en euros du marché à fin 2021.

Les fonds en euros classiques

Les fonds en euros classiques sont les fonds « historiques » de l'assurance-vie : selon GoodValueforMoney.eu, ils pèsent 88 % de l'encours global des fonds en euros.

Leur objectif est d'assurer à l'épargnant la garantie du capital et la liquidité de l'épargne à tout moment. C'est pourquoi ils sont majoritairement investis dans des actifs peu risqués et suffisamment liquides comme les obligations.

Selon Good Value for Money, fin 2021, ils sont composés en moyenne de 77,6 % d'obligations, de 9,4 % d'actions et de 6,8 % d'immobilier. Le portefeuille obligataire est de bonne qualité avec notation moyenne A+.

Le rendement financier moyen de ces fonds est estimé à 2,45 % en 2021 après 2,23 % en 2020, soit une hausse de 0,22 point grâce aux actifs de dynamisation (actions, immobilier, private equity, infrastructures…)

Les fonds en euros immobiliers

Comme son nom l'indique, la part investie en actifs immobilier dans un fonds euros immobilier est plus importante que dans un fonds en euros classique. L'objectif est d'aller chercher un meilleur rendement avec une prise de risque modérée.

Fin 2021, la part de l'immobilier représente en moyenne 35,1 % de l'encours de ces fonds, le reste est investi en obligations (52,1 %) et en actions (6,1 %). La notation moyenne du portefeuille obligataire est BBB+, moins bonne que celle des fonds en euros classiques.

Le rendement financier sur 2021 est estimé à 3,88 %. Sur les cinq dernières années (période 2017-2021), la performance financière moyenne des fonds euros immobiliers est meilleure que celle des fonds en euros classiques : on observe un écart de 1,44 % (144 centimes) au profit des fonds euros immobiliers. Cela s'explique par la performance des actifs de la poche immobilière mais également celle de la poche obligataire. En effet, plus le rating moyen est élevé moindre est la performance financière.

Les compagnies d'assurance vie limitent volontairement le développement de ces fonds en raison du coût très élevé de cette classe d'actifs en termes de marge de solvabilité. D'ailleurs, au fil des années, on constate une moindre exposition relative de ces fonds sur des actifs immobiliers : elle est passée de 55,9 % des actifs détenus fin 2014 à 35,1 % fin 2021.

Les fonds en euros dynamiques

Le principe d'un fonds en euros dynamique est de s'exposer davantage en risques afin d'essayer de booster la performance financière du fonds. En contrepartie, le rendement servi est potentiellement moins régulier (il peut parfois être égal à 0%). En 2021, le rendement financier moyen des fonds en euros dynamiques est estimé à 2,41 % (contre 2,45 % pour les fonds en euros classiques). En revanche, sur les cinq dernières années (période 2017-2021), les fonds dynamiques font 0,32 % (32 centimes) de mieux par an que les fonds en euros classiques.

La poche actions représente 15,1 % en moyenne en 2021, les actifs immobiliers 11,1 % et les obligations 62,7 %. Le rating moyen des obligations détenues par les fonds en euros dynamiques est légèrement moins bon que celui des fonds en euros classiques, avec une notation moyenne A -.

Les fonds en euros de régime de retraite

Ce sont les fonds en euros de contrats de retraite individuelle comme le PER, le PERP, le Madelin ou encore des Articles 39 et 83. Ils pèsent désormais 11 % de l'encours global des fonds en euros.

Ces fonds bénéficient d'un engagement de l'épargnant sur une longue période (10 à 30 ans), ce qui permet d'aller chercher davantage de rendement. Leur rendement financier est évalué à 2,97 % en 2021. Sur les cinq dernières années (période 2017-2021), ils dégagent une performance financière annuelle supérieure de près de 0,50 % (50 centimes) à celle des fonds en euros classiques car ils bénéficient d'une poche de diversification plus importante et d'une poche obligataire plus agressive.

En effet, ils sont composés en moyenne de 69,1 % d'obligations (notation moyenne A), de 17,6 % d'actions et de 8,7 % d'immobilier.

Les fonds eurocroissance

Le fonds eurocroissance se veut être une alternative au fonds en euros classique : le capital n'est garanti qu'à l'échéance contractuelle prévue avec le client (8 à 10 ans la plupart du temps). C'est pourquoi ces fonds sont plus fortement investis en actions (21,5 %). Le reste est réparti en obligations (68,8 %, notation moyenne A -) et en immobilier (4,0 %). En 2021, la performance moyenne est de 1,52 %.

Source : Site Good Value for Money spécialisé sur les assurances de personnes et les placements financiers