Assurance vie : cinq décisions à prendre vite

Le Revenu vous aide à mettre de l'ordre dans vos contrats d'assurance vie. (© Fotolia)

La rentrée est l'occasion de mettre de l'ordre dans ses placards, et dans son épargne ! Vérifier les frais, passer aux unités de compte, transférer sur un PER, ... : voici la « to-do list » du Revenu pour gérer au mieux vos contrats d'assurance vie en ce mois de septembre 2021.

Nouveaux épargnants en quête de placement ou assurés de longue date détenteurs d'un confortable patrimoine, la rentrée est toujours un moment de remise à plat de son épargne.

Même si l'assurance vie est un placement de long terme, il faut régulièrement prendre le pouls de votre investissement et le faire évoluer ou, pour les nouveaux épargnants, franchir le pas de l'assurance vie. Voici les 5 conseils de rentrée du Revenu.

Vérifier les frais

Au mois de juillet, un rapport du CCSF* a pointé du doigt l'empilement des frais pour certains nouveaux plans d'épargne retraite (PER). En réalité, les frais d'entrée et de gestion sont tout aussi élevés sur certains contrats d'assurance vie. Car malgré l'arrivée de produits «low cost» sur internet il y a une vingtaine d'années et la pratique désormais répandue du 0% de frais d'entrée, on trouve encore des contrats qui facturent des frais sur versement de 1% jusqu'à parfois 5% !

Ces frais ne s'appliquent pas seulement à l'ouverture du contrat mais à chaque versement (par exemple chaque mois, si vous avez opté pour des versements programmés) et ont donc un impact non négligeable sur le rendement du contrat. Ils servent à rémunérer les intermédiaires, qui se partagent aussi, avec les assureurs, une partie des frais de gestion.

Si vous sollicitez souvent votre intermédiaire pour des