Assurance-vie 2023 : est-ce encore rentable ?

Faut-il ouvrir une assurance-vie en 2023 ? Face à l'inflation et à l'augmentation des taux de rémunération des autres livrets bancaires, de nombreux épargnants se détournent du placement. Pourtant, l'assurance-vie continue de présenter de nombreux avantages auxquels on ne pense pas forcément.

Comment souscrire à une assurance-vie ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce placement ? L'assurance-vie est-elle encore un placement rentable en 2023 ? On vous dit tout !

Principe et fonctionnement de l'assurance-vie

L'assurance-vie est un placement financier qui permet au souscripteur ou au bénéficiaire choisi d'obtenir soit un capital, soit une rente. Comme tout placement et/ou épargne, le principe est simple : vous déposez un montant sur le contrat, et faites travailler ce montant pour le faire fructifier.

Toute personne physique peut ouvrir une assurance-vie, il n'y a pas de condition d'âge.

Il y a deux manières d'utiliser l'assurance-vie : l'assurance en cas de vie et l'assurance en cas de décès. Dans le premier cas, le souscripteur du contrat utilise le placement pour faire fructifier son capital, et peut le récupérer à tout moment. Dans le second, le bénéficiaire se voit verser le montant épargné par le souscripteur au moment de son décès.

L'assurance-vie est donc un bon moyen de répondre à différentes problématiques, comme :

- préparer sa retraite

- créer du capital

- transmettre son patrimoine à ses proches

- protéger sa famille

- etc

Comme tout placement, l'assurance-vie peut présenter des risques de perte en capital, notamment si les supports choisis sont les unités de compte (UC). Nous aborderons ce sujet juste après.

Les différents supports : UC et fonds euros

Maintenant que vous avez compris le fonctionnement d'une assurance-vie, découvrons ensemble les différents supports d'investissement : les fonds en euros et les unités de comptes (UC).

Les fonds en euros

Les fonds en euros garantissent le capital placé sur une assurance-vie. Il s'agit d'un actif sécuritaire qui assure de ne pas perdre d'argent. Il s'agit donc d'un support stable, idéal pour les profils d'épargnants qui ne veulent pas prendre de risque.

Les unités de compte (UC)

Les UC permettent de faire fructifier son capital, mais en acceptant et en prenant le risque que cela comporte. C'est-à-dire, en allant au gré des fluctuations des marchés financiers. Contrairement aux fonds en euros, ici, le capital n'est pas garanti. Ainsi, si le rendement d'un actif est négatif, alors cela provoquera une perte de capital. Les UC peuvent être des actions, obligations, trackers, ETF ou encore fonds immobiliers.

Entre les deux supports, ce sont bien les unités de compte qui affichent les meilleurs rendements. Mais ce sont eux aussi qui comprennent le plus de risques de perte ! Outre ces deux types de supports, ce sont bien deux profils différents qui sont visés : l'épargnant d'un côté, l'investisseur de l'autre.

Enfin, sachez qu'il est aussi possible de mixer les deux ! Tout n'est pas noir ou blanc. Vous pouvez donc faire le choix d'une assurance-vie multisupport afin de diversifier votre épargne. Cela se présente comme une solution idéale pour ceux qui ne se retrouvent pas comme étant 100% épargnant, mais qui n'ont pas non plus envie de tout risquer.

Souscrire à une assurance-vie : les étapes

Vous pouvez ouvrir une assurance-vie à n'importe quel âge. Etant donné que la fiscalité lors des retraits est plus avantageuse après 8 ans de détention, il sera judicieux de procéder à l'ouverture d'un contrat le plus tôt possible. Et ce, même si vous ne l'alimentez pas.

Cette première étape est relativement simple, puisqu'elle peut même se faire auprès de votre banque principale. Votre assureur peut aussi proposer ce type de contrat. Enfin, vous pouvez aussi vous tourner vers d'autres acteurs, comme les capital managers, ou bien les assureurs en ligne, qui proposent généralement des frais moins élevés. Ici, l'important est de bien prendre le temps de comparer toutes les offres, afin de pouvoir obtenir une rentabilité plus importante.

Sachez que, contrairement à un livret A, il est tout à fait possible d'ouvrir plusieurs contrats d'assurance-vie, répondant chacun à un besoin particulier. C'est un moyen comme un autre de diversifier vos placements.

Selon l'objectif de votre contrat, vous allez pouvoir décider, ou non, de choisir un bénéficiaire. Avec la clause bénéficiaire, vous pouvez choisir à qui vous souhaitez léguer votre capital. Cela peut être un membre de votre famille, mais aussi un proche qui n'a aucun lien de parenté avec vous. Cela peut également être non pas un, mais plusieurs bénéficiaires. Le choix vous revient, tout comme la répartition de votre capital.

Il est important de noter qu'en cas de décès, le conjoint survivant peut bénéficier d'une exonération des droits de succession, ce qui ne sera pas le cas de tous les bénéficiaires du contrat.

Prochaine étape , le choix du mode de gestion. Ici, deux possibilités s'offrent à vous : la gestion libre et la gestion pilotée. En gestion libre, vous pilotez vous même votre contrat. Cette option s'adresse plutôt aux personnes qui connaissent bien les marchés financiers, ou qui ont une assurance-vie composée uniquement de fonds en euros.

La gestion pilotée permet quant à elle de bénéficier de l'expertise de professionnels pour avoir un placement totalement adapté aux fluctuations du marché, sur la base de votre profil. Dans ce cas, les rendements sont plus optimisés, mais les frais de gestion peuvent être un peu plus élevés.

Une fois ces caractéristiques choisies, vous devrez choisir comment effectuer vos versements. Outre le versement initial à l'ouverture (montant qui dépend de là où vous ouvrez votre contrat), l'assurance-vie propose des versements libres. Autrement dit, vous mettez ce que vous voulez (il y a parfois un montant minimum à respecter), quand vous voulez. Il n'y a aucune obligation de régularité.

Assurance-vie 2023 : avantages et inconvénients

Maintenant que le placement vous a bien été présenté, découvrons ensemble les avantages et les inconvénients de l'assurance-vie.

Les avantages du contrat d'assurance-vie

- L'argent reste disponible à tout moment : vous pouvez effectuer des retraits sur votre contrat d'assurance-vie à tout moment.

- Vous pouvez détenir plusieurs contrats, et donc en avoir un pour chacun de vos objectifs

- Les versements sont totalement libres, vous n'avez donc pas la contrainte d'alimenter votre contrat chaque mois.

- La transmission est simplifiée : pour les bénéficiaires, des abattements sont prévus afin de limiter les droits de succession.

- Vous pouvez adapter votre assurance-vie à votre profil : plutôt épargnant avec des fonds en euros, investisseur avec des unités de compte, ou bien les deux.

- Il n'y a pas de plafond. Contrairement au livret A qui est limité à 22 950€, l'assurance-vie n'est pas plafonnée.

- Une fiscalité avantageuse : tant que vous ne retirez pas d'argent, vous ne payez aucun impôt dessus. Et si votre contrat dépasse 8 ans de détention, vous bénéficiez d'une fiscalité allégée en cas de retrait.

Les inconvénients du contrat d'assurance-vie

- Les retraits sont fiscalisés : vous pouvez certes retirer votre argent à tout moment, mais chaque retrait est soumis à l'impôt et aux prélèvements sociaux. Pour bénéficier d'un allègement de la fiscalité sur les retraits, il faut attendre au moins 8 ans.

- Différents frais sont appliqués sur un contrat d'assurance-vie : frais d'entrée, frais de gestion, frais d'arbitrage, frais de sortie…

- Seule une personne physique peut ouvrir un contrat d'assurance-vie.

Eloïc Etienne, Responsable stratégie, financement et partenariat chez BFG Capital, nous donne son point de vue : “l'assurance-vie est, et reste un des meilleurs placements en termes de constitution d'épargne long terme. Elle permet de s'assurer un capital, mais présente aussi de nombreux avantages, surtout sur le plan transmission/succession.

Les taux ne sont jamais figés dans l'espace-temps, donc même face à l'inflation, l'assurance-vie reste en 2023 un placement intéressant qu'il serait dommage de négliger.”

Conclusion

En 2023 encore, l'assurance-vie reste un des placements préférés des Français. Et pour cause, les avantages sont nombreux ! Le placement reste très intéressant, même face aux livrets bancaires comme le livret A, qui a récemment repris des couleurs.

Petite particularité à souligner : très fréquemment, les bénéficiaires ignorent l'existence du contrat et de leur héritage. Parfois, l'assureur ignore le décès de l'assuré et donc n'est pas en capacité de prévenir le bénéficiaire. Dans d'autres cas, l'assureur peut avoir des difficultés à retrouver le bénéficiaire. Dans les deux cas, pensez à vous rendre sur le site de Ciclade afin de vous en assurer !

Article achevé de rédiger le 16/05/2023 par Amélie Yem, Chargée de missions en développement chez BFG Capital