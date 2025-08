Assurance vie : déjà près de 100 milliards d'euros déposés par les Français en 2025, un record

Les Français ont déposé 97,8 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie au cours du premier semestre 2025. (illustration) (Pixabay / Aymanejed)

C'est un nouveau record. D’après le dernier rapport de France Assureurs , les Français ont déposé 97,8 milliards d'euros sur leurs contrats d'assurance vie au premier semestre 2025. C’est 5 % de plus qu’il y a un an, ce qui correspond à une hausse de 5,1 milliards d’euros.

100 000 euros en moyenne sur les assurances vie

Durant les six premiers mois de l'année, les Français ont versé beaucoup plus d’argent qu’ils n’en ont retiré sur leurs assurances vie. Le solde net entre dépôts et retraits s'élève ainsi à 26,6 milliards d'euros, soit son plus haut niveau depuis 2010. L’assurance vie représente désormais environ un tiers de l'épargne des Français et est le placement le plus important en valeur en France. Le capital moyen détenu sur les contrats d'assurance vie s'élève à environ 100 000 euros.

Rien que sur le mois de juin 2025, les cotisations en assurance vie ont atteint 17,1 milliards d’euros, soit +18 % par rapport à juin 2024. Cette croissance concerne aussi bien les fonds en euros sécurisés (+3 %) que les unités de compte (+9 %), produits plus risqués. Parmi les nouveaux versements, 38 % sont allés vers les unités de compte, soit une part équivalente à celle de l’année dernière. Elle est toutefois montée à 41 % en juin 2025.