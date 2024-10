Assurance vie : 2,5 milliards d’euros de collecte en septembre

Vous souhaitez épargner pour des projets long termes, comme un futur achat immobilier ou les études de vos enfants ? Découvrez l’assurance vie BoursoVie ! En fonction de votre appétence au risque, vous pouvez choisir les supports d’investissement qui vous intéressent avec la gestion libre – entre supports garantis (fonds en euros) et supports financiers (supports en unités de compte), ou déléguez la gestion de votre contrat avec la gestion pilotée. Ce contrat présente un risque de perte en capital

À fin septembre 2024, les PER comptabilisent 6,5 millions d'assurés pour un encours de 87,1 milliards d'euros.

Les transferts d'anciens contrats d'épargne retraite vers un PER ont concerné 14 700 assurés sur le mois de septembre 2024 pour un montant de 289 millions d'euros.

En septembre 2024, les cotisations sur un PER assurantiel ont enregistré une hausse de 20% par rapport au même mois de l'année précédente, à 918 millions d'euros pour 56 400 nouveaux assurés.

Collecte de 674 millions d'euros pour le PER assurantiel

L'encours a enregistré un nouveau record à 1 977 milliards d'euros à fin septembre 2024, en hausse de 5,4% sur un an.

(AOF) - La collecte nette en assurance vie s’est élevé à 2,5 milliards d’euros en septembre 2024, soit une hausse de 2,5 milliards d’euros par rapport à septembre 2023. Pour la deuxième fois en 15 ans, elle atteint ce niveau sur un mois de septembre (2,8 milliards d’euros en 2019). La collecte nette s’établit à 1,6 milliard d’euros pour les supports en UC et revient en territoire positif à 0,9 milliard d’euros pour les supports en euros.

