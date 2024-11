Assurance habitation : en quoi le réchauffement climatique impacte-t-il les prix ?

La prime d'assurance peut être réduite si la maison est renforcée par les propriétaires. (Illustration) (Pexels / Pixabay)

Avec l’augmentation des événements climatiques extrêmes causés par le réchauffement climatique, assurer sa maison devient plus complexe et plus coûteux. Tempêtes, inondations et sécheresses sont de plus en plus fréquentes et rendent donc les sinistres plus probables. Un constat qui contraint les assureurs à réévaluer leurs offres, ce qui se traduit principalement par une hausse des primes pour couvrir des réparations coûteuses, note le site SeLoger .

Les zones à risque, comme celles qui se trouvent à proximité des cours d’eau ou des littoraux, sont les plus touchées par cette inflation. Outre la hausse des primes, certains contrats d’assurance habitation comprennent de nouvelles clauses d’exclusion comme le débordement des eaux. Dans ce cas, les sinistrés ne seront pas pris en charge lors d’inondations ou de crues. Il est ainsi nécessaire de bien connaître les clauses de son contrat pour savoir quels dommages sont réellement couverts.

Renforcer son habitation

En prévision des risques, les assureurs encouragent les propriétaires à prendre des mesures pour renforcer leurs habitations. Ces mesures, comme le renforcement des toitures ou l’installation de systèmes de drainage, permettent de réduire les risques de sinistres et sont souvent récompensées par une réduction de la prime pouvant aller de 10 % à 20 %. Le mieux reste toutefois d’adapter les garanties de son assurance habitation aux aléas météorologiques de sa région.

Nos confrères rappellent enfin que le dispositif CAT NAT facilite l’indemnisation des sinistres liés aux catastrophes naturelles, sous réserve de la reconnaissance officielle de l’État. Une fois le statut de catastrophe naturelle validé, les sinistrés disposent de 30 jours pour déclarer leurs dommages. Les assureurs, eux, ont trois mois pour indemniser. Ce régime inclut une franchise légale de 380 € majorée pour certains dommages spécifiques, comme les mouvements de terrain liés à la sécheresse.