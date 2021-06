Artisanat : le secteur a bien résisté à la crise du Covid-19 en 2020

L'emploi salarié a progressé de 1,7 % dans le secteur de l'artisanat en 2020, avec 28 000 postes créés. (illustration) (Pixabay / congerdesign)

Malgré la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19, le secteur de l'artisanat s'est bien porté en 2020 grâce à l'essor des travaux de rénovation entrepris par les Français chez eux. Selon un récent baromètre, l'emploi salarié dans le secteur a progressé de 1,7 % avec 28 000 créations de postes. Le revenu moyen des artisans a cependant baissé.

La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise économique et sociale qui a impacté de très nombreux secteurs d'activité, dont l'immobilier. Pourtant, selon un récent baromètre ISM-MAFF, certains ont tout de même réussi à tirer leur épingle du jeu durant cette période, à l'instar des artisans, rapporte La Vie Immo.

Un secteur globalement en hausse

En effet, l'artisanat s'est plutôt bien porté au plus fort de la crise du coronavirus. En 2020, l'emploi salarié et la création d'entreprise ont progressé dans ce secteur. Le nombre d'artisans salariés a ainsi augmenté de 1,7 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 28 000 créations d'emplois.

La crise du Covid-19 n'a pas non plus empêché les artisans de se lancer et créer leur entreprise. Une hausse de 1 % a été observée sur l'année sur ce point. Une progression à contrebalancer cependant avec une chute des revenus des artisans. Leur chiffre d'affaires a en effet baissé de 12 % en moyenne en 2020, particulièrement chez les autoentrepreneurs.

Rénovation, transition, alimentation

Cette bonne santé du secteur s'explique majoritairement par une forte hausse des rénovations entreprises à domicile. « On s'est rendu compte que les Français, qui étaient beaucoup chez eux pendant cette période , ont engagé des travaux de rénovation, explique Catherine Elie, à l'origine du baromètre. Et le travail de rénovation, c'est le principal marché de l'artisanat du bâtiment. »

« Ça a conduit mécaniquement à des marchés en hausse, poursuit l'experte, citée par La Vie Immo. S'ajoute à tout cela le marché de la transition et de la rénovation énergétique. » Outre ces raisons, il faut aussi prendre en compte les métiers de l'alimentation, qui représente une grosse part de l'activité des artisans, notamment à travers la création de commerces en circuit court.