Argent : quels sont les travailleurs indépendants qui gagnent le mieux leur vie ?

(Crédits photo: © BalanceFormCreative- stock.adobe.com)

Médecin, garagiste, commerçant… il existe une grande variété de professions indépendantes, mais toutes ne permettent pas d'avoir le même niveau de revenu. Alors, qui gagne combien chaque mois ?

Quitter son emploi salarié pour exercer une activité indépendante est-il un bon moyen d'accroître son niveau de revenus ? En réalité, la réponse à cette question dépend du métier exercé. Entre professionnels libéraux, auto-entrepreneurs, commerçants ou encore conducteurs de taxis, les revenus engendrés peuvent grandement différer. Une enquête de l'Insee permet d'y voir plus clair en établissement la rémunération mensuelle moyenne perçue par chaque grande catégorie de travailleurs non-salariés.

Médecins et dentistes dans le haut du panier avec 9 720 euros par mois

Combien gagnent les professions médicales qui exercent leur activité de façon indépendante ? D'après les calculs effectués par l'Insee sur les 165 000 médecins et dentistes français, la rémunération mensuelle moyenne pour un membre de cette profession était de 9 720 euros au cours de l'année 2022. Un chiffre conséquent qui permet aux médecins et aux dentistes d'arriver en tête du classement des travailleurs non-salariés les mieux rémunérés.

Du côté des professions paramédicales, que sont notamment les infirmiers, les kinésithérapeutes ou encore les sages-femmes, le niveau de revenu mensuel est nettement inférieur. La moyenne est ici de 3 650 euros par mois, soit un niveau proche de la rémunération moyenne toutes catégories de travailleurs indépendants confondues, 4 030 euros par mois selon les statistiques établies par l'Insee sur les données de l'année 2022.

Avocats et experts-comptables en seconde position avec 8 510 euros par mois

Du côté des avocats et des experts-comptables, la moyenne s'établit à 8 510 euros par mois. Dans la catégorie des services aux entreprises et aux particuliers, ils sont ainsi les professionnels indépendants les mieux rétribués. Les conseillers financiers et les assureurs, de leur côté, génèrent en moyenne 6 520 euros de revenus chaque mois, et les architectes encaissent une moyenne de 4 010 euros mensuels.

Une moyenne de 2 620 euros pour les commerçants, mais de grandes disparités

En 2022, un commerçant exerçant son activité de façon indépendante en France gagnait en moyenne 2 620 euros chaque mois. Néanmoins, cette profession regroupe un grand nombre de métiers différents, et les écarts de revenus non-salariés entre eux sont parfois colossaux.

Ainsi, les pharmaciens sont les commerçants les mieux payés, puisqu'ils empochent chaque mois 7 900 euros. Les garagistes, quant à eux, doivent se contenter de 2 640 euros mensuels, et les boulangers, charcutiers et autres métiers de bouche de 2 530 euros.

1 530 euros mensuels en moyenne pour les taxis et conducteurs de VTC

La conduite d'un taxi ou un Véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) est l'une des activités les moins rémunératrices lorsque l'on travaille à son compte. En moyenne, un conducteur de taxi ou de VTC génère seulement 1 530 euros de revenus mensuels selon l'enquête menée par l'Insee.

Les auto-entrepreneurs en dernière position avec 670 euros par mois

670 euros par mois : tel est le niveau de revenu moyen des auto-entrepreneurs, ou micro-entrepreneurs. Une rémunération très faible qui s'explique par les spécificités de ce statut. En effet, pour en bénéficier, il est impératif de respecter un plafond de chiffre d'affaires, qui peut aller de 15 000 euros pour les locations de meublé de tourisme non classé à 188 700 euros pour la vente de marchandises.

Le statut de micro-entrepreneur, de par simplicité, séduit notamment les travailleurs souhaitant tester une nouvelle activité, ou désirant simplement se constituer un complément de revenu. Ceci explique notamment qu'un quart des auto-entrepreneurs gagne moins de 90 euros par mois. Au final, seul un sur dix génère un revenu mensuel de plus de 1 750 euros.