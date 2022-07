Argent et paiement : comment vivre ses vacances sereinement

(Crédits photo : Unsplash - S O C I A L . C U T )

Le départ en vacances approche et celui-ci se prépare. Peut-être avez-vous déjà fait la liste des choses à ne pas oublier dans votre valise et listé les activités et visites que vous envisagez de faire mais avez-vous penser à préparer vos vacances d'un point de vue financier ? Découvrez dans cet article nos 3 conseils pour bien préparer ses vacances financièrement parlant afin de passer des vacances sereines.

Préparer un budget

La première des choses à faire, c'est de préparer un budget. Vous devez avoir mis de l'argent de côté pour financer vos vacances. Il y a fort à parier que vous ayez déjà dépensé une grosse partie de cette somme allouée aux vacances en réservant billets de train ou d'avions, chambre d'hôtels, location, etc. Il est maintenant primordial de savoir à combien s'élève le reliquat et combien vous comptez dépenser pendant vos vacances afin de ne pas être à découvert.

Les plus organisés pourront dans leur budget global vacances allouer une somme à chaque poste de dépense : nourriture, activités, restaurant, shopping, etc. Les moins organisés se contenteront eux de consulter régulièrement l'appli de leur banque pour vérifier que le budget global est respecté et que leur compte ne va pas basculer dans le rouge. Bien sûr, le plus sage est de budgéter chaque poste de dépense et de s'y tenir mais après tout ce sont les vacances et la plus sûre manière d'en profiter, c'est encore de faire comme vous voulez.

Attention toutefois, pour ne pas que celles-ci se transforment en cauchemar avec des agios importants et des paiements refusés, il est important de ne pas dépasser son budget global et il vaut mieux prévoir plutôt large car en vacances on a souvent tendance à faire plus souvent des dépenses exceptionnelles, ce qui doit bien être pris en compte dans le montant du budget global des vacances. Mieux vaut prévoir trop que pas assez et avoir la désagréable impression de devoir se priver et se restreindre à la fin de son séjour.

Mettre à jour ses paramètre liés aux moyens de paiement sur son appli

Avant de partir en vacances, il est aussi essentiel de préparer son départ en adaptant les plafonds de ses moyens de paiement. La carte bancaire comporte en effet des plafonds de paiement sur 30 jours glissants et des plafonds de retrait sur 7 jours glissants qui dépendent de la gamme de votre carte bancaire (quelques centaines d'euros pour les cartes classiques à plusieurs milliers d'euros pour les cartes premium) et des réglages que vous pourriez avoir prédéfini. Avec les vacances, souvent synonymes de dépenses exceptionnelles, il peut être utile d'augmenter temporairement ses plafonds pour ne pas voir un paiement refusé, alors même que vous disposez de l'argent sur votre compte pour couvrir la dépense.

La plupart des banques en ligne permettent de gérer ses plafonds de moyen de paiement gratuitement et en autonomie sur l'appli. Si de nombreuses banques traditionnelles ont suivi, en revanche, pour certaines, il est encore obligatoire de demander à se banque qu'elle procède à une augmentation temporaire des plafonds en contactant son conseiller ou au guichet.

Enfin, pensez aussi à regarder la limite de validité de votre carte bancaire et demandez un envoi anticipé de votre nouvelle carte si celle-ci devait vous être fournie pendant vos vacances.

Prévenir sa banque de son départ

Si vous partez à l'étranger, pensez à bien prévenir votre banque en précisant le ou les pays où vous serez ainsi que les dates de votre séjour. En effet, pour les établissements bancaires, la localisation des moyens de paiement est l'un des dispositifs les plus utilisés pour lutter contre la fraude bancaire.

Vous seriez donc bien inspiré de prévenir votre banque dès lors que vous quittez la France, si vous allez dans un pays voisin (Espagne, Italie, Royaume-Uni, etc.) et cela est absolument indispensable si vous allez dans des pays lointains (Asie, Afrique, Amérique du Sud, etc.) sous peine de voir votre carte bloquée.

Anticiper les frais liés aux paiements dans une autre devise si séjour à l'étranger

Ceux qui partent hors zone Euro devront aussi se pencher sur les frais de change et frais de retrait/paiement hors Zone Euro. Rappelons d'ailleurs que le Royaume-Uni est désormais hors zone Euro et que par conséquent si vous partez par exemple à Londres, en Écosse ou dans le Kent vous serez aussi confronté à cette situation. Regardez notamment à combien s'élèvent les frais en cas de paiement et de retrait. Si l'un est plus avantageux que l'autre financièrement, privilégiez-le bien sûr.

Si ces frais sont trop importants, il est encore temps de changer de banque et d'opter pour une banque en ligne ou une néobanque qui ne facture généralement pas de frais à l'étranger. L'avantage : les acteurs en ligne permettent une ouverture de compte en ligne ultra rapide et l'envoi des moyens de paiement a lieu quelques jours après seulement.