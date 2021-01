Après trois suicides, ce nouvel emblème de New York est contraint de fermer

Au cœur du nouveau quartier de Hudson Yards, la sculpture The Vessel attire les regards. Mais elle est trop peu sécurisée face aux candidats au suicide.

Ce devait être l'emblème de cet immense nouveau quartier de l'ouest de Manhattan qu'est Hudson Yards. Imaginée par le cabinet britannique de design et d'architecture Heatherwick Studio, cette structure baptisée The Vessel a fière allure. Enchevêtrement complexe d'escalier en cuivre, ce totem attire les regards et offre également de beaux points de vue sur le quartier. Les réseaux sociaux s'en sont emparés et on peut retrouver cette construction sur de très nombreux clichés Instagram.

Le problème, et certaines voix n'avaient pas tardé à souligner ce point, c'est que la structure est très peu sécurisée malgré sa hauteur. Avec ses 16 niveaux, elle culmine à 46 mètres de haut alors que ses garde-corps arrivent tout juste à mi-hauteur d'un adulte moyen. Et si le public s'y presse pour la vue, pas moins de trois personnes s'y sont déjà suicidées ces derniers mois. Le dernier décès remonte à lundi midi lorsqu'un jeune Texan de 21 ans a perdu la vie en se jetant du haut de la structure. Il a fallu en arriver là pour que Related Companies, le promoteur qui a développé le quartier d'Hudson Yards, annonce la fermeture jusqu'à nouvel ordre de The Vessel.

Une attraction touristique

Des travaux vont donc être lancés pour sécuriser cette attraction touristique. Dès février dernier, les autorités locales avaient recommandé de surélever les garde-corps pour éviter de nouveaux drames. Le promoteur n'avait alors pas voulu toucher à la construction, préférant engager des gardes supplémentaires formés à la prévention du suicide. Cela n'avait pas empêché une autre désespérée de 24 ans, originaire de Brooklyn, de commettre l'irréparable en décembre. Il semble désormais difficile d'imaginer que la hauteur de ces fameux parapets ne sera pas augmentée.

À New York, comme dans la plupart des grandes villes touristiques, les belvédères et autres sites d'observation sont entourés de nombreuses mesures de précaution pour empêcher les suicides. C'est une évidence pour les gratte-ciel mais même pour des bâtiments d'une quarantaine de mètres de haut, comme la Bibliothèque Bobst de l'Université de New York avec des balcons sur 12 étages, il a fallu rajouter dans la précipitation des protections supplémentaires. Là aussi, trois suicides avaient lieu coup sur coup avant de sécuriser les accès.