Amazon n’exploitera pas son entrepôt flambant neuf à Calais

La société américaine renonce à s’installer dans son agence de livraison tout juste sortie de terre pour optimiser les sites existants notamment.

Le bâtiment est prêt à être investi à Calais depuis plusieurs semaines. Il est enfin sorti de terre, zone de la Turquerie, et compte 8250 m² dont 5850 m² d’entrepôts et 2400 m² de bureaux. Le hic? Il restera vide puisque le géant du web Amazon ne s’installera pas dans son agence de livraison flambant neuve, rapporte La Voix du Nord . Et pourtant, en 2021, une annonce réjouit les habitants. L’entreprise de commerce en ligne arrive à Calais et crée 80 emplois directs et 200 indirects. Mais rien ne se déroule comme prévu. La société ne va pas exploiter l’entrepôt. « Amazon planifie ses nouveaux sites logistiques des années à l’avance et nous réévaluons régulièrement les besoins de notre réseau. Les dates de lancement des sites peuvent être influencées par une multitude de facteurs, notamment l’optimisation de l’utilisation des sites existants », justifie l’entreprise américaine auprès du Figaro .

Les projets seraient très longs à mettre en place et la société peut donc revoir ses besoins à la baisse entre le moment où Amazon lance la construction de son entrepôt et celui où il voit réellement le jour. Ce qui a été le cas ici à Calais. Aucun emploi ne sera créé donc par Amazon ici, contrairement à ce qu’escomptaient les habitants. Mais la société rappelle que « dans la région Hauts-de-France, Amazon est présent avec trois centres de distribution (Lauwin-Planque, Boves, Senlis), un centre de tri (Lauwin-Planque) et trois agences de livraison (Sainghin-en-Mélantois, Avion, Gauchy). À ce jour, Amazon a créé plus de 5300 emplois permanents dans la région .»

Amazon va sous-louer l’entrepôt

Officieusement, selon Nord Littoral , quelques soucis auraient pesé dans la balance. Amazon compte supprimer 9000 postes supplémentaires , qui s’ajouteront aux 18.000 suppressions de postes déjà annoncées en janvier, a annoncé lundi son directeur général, Andy Jassy, dans une lettre aux équipes du groupe, publiée sur son site. Les secteurs concernés par ces suppressions sont l’activité informatique à distance (cloud), la plateforme vidéo Twitch...

Le bâtiment de Calais ne va pas être abandonné pour autant . Amazon, qui n’est pas propriétaire du site mais locataire, va le sous-louer à une entreprise de logistique. C’est Vectura, une société pharmaceutique britannique, qui est propriétaire du site et qui avait proposé à Amazon de louer l’entrepôt. L’acquisition des terrains avait coûté plus de 2 millions d’euros hors taxes. Aucun candidat en vue pour le moment, l’annonce étant récente. « Amazon vérifiera que l’entreprise intéressée pour sous-louer le bien est solvable et que son activité est compatible avec le site logistique, où l’on ne peut pas développer n’importe quelle activité », explique l’entreprise américaine au Figaro .

L’opération permettra à la société d’alléger ses obligations financières associées au bâtiment neuf, qui ne répond pas à ses besoins actuels. En tout cas, la firme assure qu’« il n’y a pas d’impact sur les clients de la région qui continueront d’être livrés comme avant ». Amazon possède 20 agences de livraison en France, des sites de proximité plus proches des villes, censés réduire les délais de livraison, dont trois dans la région Hauts-de-France.