Allianz RE rachète un portefeuille d'immobilier logistique à AG Real Estate pour 200 millions €

La société d'investissement immobilier AG Real Estate vient d'annoncer la vente d'un important portefeuille logistique « prime » constitué de trois actifs régionaux et d'un actif francilien positionnés sur la « dorsale française », cet axe logistique stratégique qui relie la frontière belge et la mer du nord à la méditerranée en passant par Paris et Lyon.

C'est Allianz Real Estate, pour le compte de plusieurs compagnies d'assurance du groupe Allianz, le premier assureur européen, qui a investi dans ces quatre actifs récents loués à 100% à des locataires de premier rang : au global 180.000 m2 pour environ 200 millions €. Dans le détail, les entrepôts sont situés à Réau en Seine-et-Marne, à Onnaing près de Lille, ainsi qu'à Pont d'Ain et Chaponnay dans la région lyonnaise. Le gestionnaire d'actifs immobiliers AEW a été choisi par Allianz pour gérer ces quatre actifs.

Thibault Delamain, directeur général d'AG Real Estate France en charge des investissements et de l'asset management, explique le contexte de cette cession : « Nous avons constitué sur plusieurs années un portefeuille d'actifs XXL parfaitement homogène répondant aux attentes de massification des stocks des utilisateurs. Cette opération salue le travail de constitution puis de gestion d'actifs "prime" développés par nos équipes françaises pluridisciplinaires. Cette cession est en ligne avec la stratégie logistique française d'AG RE et celle de sa maison mère ; AG Real Estate et AG Insurance ; premier groupe d'assurances en Belgique, de continuer à diversifier son portefeuille d'actifs tout en sachant saisir les opportunités offertes par le marché. Nous continuerons à investir dans de nouveaux projets en phase de développement qui assureront des retours sur investissement élevés à moyen et long termes. »